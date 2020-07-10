В Хабаровске прошла новая акция в поддержку арестованного губернатора

12:27 | 12.07.2020

Фото: ИА AmurMedia

В Хабаровске прошла новая несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов.



Протестующие сначала прошли по городу, а затем собрались в центре, скандируя лозунги. Корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что акция собрала меньше людей, чем накануне, однако точное число участников не уточняется.



Официально МВД региона пока данных об акции не сообщало.



Никто из участников несанкционированной акции в Хабаровске не задержан.



Правительство Хабаровского края призвало жителей «сохранять благоразумие» и не поддаваться на «провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»