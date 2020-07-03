Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост премьер-министра Франции

11:11 | 4.07.2020

Фото: Russian Government / Global Look Press

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост премьер-министра Французской Республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Правительства России.



Глава российского кабмина выразил уверенность, что совместная работа правительств двух государств позволит расширить российско-французское сотрудничество в разных сферах.



Мишустин отметил, что Россию и Францию связывают партнёрские и дружеские отношения – страны реализуют крупные инфраструктурные проекты, а также развивают многоплановое инвестиционное, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.



«Убеждён, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-французского сотрудничества, расширению практической кооперации в различных областях»,- отметил премьер-министр России.



Михаил Мишустин пожелал Жану Кастексу крепкого здоровья, благополучия и успехов на новом посту.



Напомним, 3 июля премьер-министром Франции был назначен заместитель руководителя администрации президента Жан Кастекс. Президент Франции Эммануэль Макрон также поручил Кастексу сформировать правительство. Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушёл в отставку. Он занимал эту должность с 2017 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»