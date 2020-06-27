В России заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования по Конституции

12:05 | 28.06.2020

Фото: YAY/ТАСС

Вчера, 27 июня, система электронного голосования по поправкам к Конституции подверглась хакерской атаке. Об этом заявил ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.



«Была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя. В настоящее время введен режим повышенной безопасности, однако перерыва в голосовании не было, и все голоса будут записаны в блокчейн, то есть все голоса онлайн-избирателей будут учтены»,- сказал Костырко.



Также он отметил, что сбоя в системе не произошло. Доступ к сервису наблюдателя за онлайн-голосованием позднее восстановили.



25 июня в работе сайта, на котором проходит электронное голосование, произошёл временный сбой из-за большой нагрузки. На следующий день, 26 июня, ЦИК заявил о DDoS-атаке на свой сайт.



Напомним, онлайн-голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 по 30 июня. В нём принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»