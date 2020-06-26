Меркель предложила ЕС задуматься о новой реальности без лидерства США

12:19 | 27.06.2020

Фото: Carsten Koall / Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.



«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно всерьёз задуматься над этим», — подчеркнула она.



Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о выводе войск из Германии. Политик заявил, что Берлин тратит мало денег на оборону в рамках НАТО.



Ангела Меркель в ответ заявила: «За последние годы расходы на оборонный комплекс значительно увеличились. И мы продолжим этот путь для наращивания нашего военного потенциала».



По словам канцлера, «американские войска в Германии помогают защищать не только Германию, но также интересы США». При этом она отметила, что сотрудничество с США в военной сфере необходимо продолжать.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»