Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам лишения свободы

16:32 | 23.06.2020

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает «Интерфакс». Также Атамбаева лишат государственных наград и имущества.



Как напоминает russian.rt.com, в декабре 2019 года государственная комиссия по выяснению причин массовых волнений в стране 7—8 августа опубликовала заключение, в котором говорится, что действия Атамбаева были главной причиной беспорядков в Чуйской области и столице республики.

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