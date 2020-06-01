В Кремле анонсировали обращение Путина к россиянам

16:14 | 23.06.2020

Пресс-секретарь Путина Песков анонсировал обращение президента РФ к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня. Ориентировочное время его начала — 15:00 мск. Речь пойдет «о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», добавил представитель Кремля.

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