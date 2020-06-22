Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву из-за поломки самолета

12:12 | 23.06.2020

Президент Хорватии Зоран Миланович не прилетит на парад Победы в Москву, сообщает РИА Новости. Как пояснили в посольстве балканской страны, визит Милановича в столицу России пришлось отменить из-за поломки самолета.



Напомним, в конце прошлой недели телеканал N1 со ссылкой на источник в администрации президента Хорватии сообщил, что Миланович приедет на парад Победы в Москву.

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