11:56 | 23.06.2020

США перебазируют в Польшу две тысячи военнослужащих. Соответствующее заявление опубликовано перед визитом президента Польши Анджея Дуды в Штаты в издании Gazeta Prawna. Он проведет переговоры с американским лидером на тему сотрудничества в военной сфере. Также, по данным издания, у США «имеется план перебросить в Польшу около 30 американских истребителей F-16».



Как напоминает РИА «Новости», президент Польши Анджей Дуда 24 июля планирует посетить США. Одной из основных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере.

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