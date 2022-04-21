Мальчик-обнальщик. Секрет благополучия пермского депутата Заксобрания

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Хитрые схемы, странные сделки, безнаказанность в интернете — эти базовые правила ныне депутат Законодательного Собрания Илья Лисняк усвоил в детстве. На них он выстраивал свой «бизнес» со школьных лет и с опытом нащупал золотоносную жилу, которая вообще никаких усилий особо не требует. Открываешь юрлицо, имитируешь работу, а тем временем оказываешь услуги по выводу денег, получая свой скромный процент.С интернетом Илья Лисняк подружился со школы. Тогда, правда, его звали Илья Шихов, но потом фамилию пришлось сменить. Вместе с другом они научились взламывать платежные системы и воровать деньги у граждан с банковских счетов. Запускаешь вирус, похищаешь все данные — вуаля, ты богат! Ребята были настолько «продвинутыми», что даже могли относительно легально «отмыть» деньги. «Бизнес», не требующий титанического труда, пошел в гору. В 18 лет Лисняк купил себе машину Porshe Cayenne (цена на него начинается от 6 млн руб.), и, вероятно, понял: для того, чтобы быть богатым, совсем необязательно работать.Чуть позже он якобы открыл медиа-агентство «Кулич». Илья Лисняк, правда, всячески отрицает свою причастность к конторе, которая, будучи зарегистрированной в Удмуртии, получает многомилионные контракты от пермских властей на продвижение в соцсетях. Возможно, это связано с тем, что это не основной бизнес депутата Лисняка.В 2016 году супруга Ильи Лисняка Алина Лисняк и Алексей Сыч открыли ООО «Пермгазобетон». Сыч является знакомым близкого друга и партнера Ильи Лисняка, депутата Пермской гордумы Марка Коробова. По адресу ул. Монастырская, 12 находится и офис «Ай би си цикла», и офис Коробова.Интересно, что Сыч при этом является и учредителем ООО «Ай би си цикл». По счетам «Ай би си цикл» в год проходит 100 млн руб. Компания занимается производством кабеля. И здесь тоже наблюдается поразительное добрососедство с «Пермгазобетоном»: обе компании расположены на ул. Деревообделочной, 8, офисы №№ 416 и 418.У двух компаний не только общие адреса, но и общие деньги. «Периодически деньги переводились с одного счета на другой. Потом «падали» на счет одной строительной компании, затем — другой, после чего расходились по разным индивидуальным предпринимателям», — рассказывает собеседник. При этом как ИП были зарегистрированы и Лисняк, и Коробов. Что характерно, тоже в Удмуртии — для того, чтобы не попасть в прицелы пермских налоговиков и силовиков.Но самое интересное — это внесение Алексеем Сычом на счет «Пермгазобетона» 24 миллионов рублей в качестве займа на старте работы компании. Эти деньги направили на имитацию работы (сырье, зарплата и т.д.), но готовая продукция, произведенная компанией, официально не продавалась. А миллионы были выведены через фирмы-однодневки. «Возможно, это подкуп Лисняка, может быть, незаконное обогащение. Компания никакой деятельности не ведет, на счетах ничего нет, декларации сдают «нулевые»», — предполагает источник, знакомый с ситуацией.С оформлением «Пермгазобетона» Илье Лисняку помогала некая Ирина Образцова. Она приходится супругой Андрею Образцову, который, якобы задолжал крупные суммы «авторитетным бизнесменам». «Образцовы активно участвовали в разработке и деятельности схемы по обналичиванию денежных средств, полученных Лисняком и его основными партнерами, по всей видимости, незаконно», — добавляет собеседник. Он предполагает, что Образцов не является самостоятельной фигурой, а вместе с Сычем помогает Илье Лисняку выстраивать связи по обналичке.Вот так увлекающийся воровством в интернете мальчик стал состоятельным человеком, нашел свое место под солнцем и даже смог заплатить старшим товарищам за проходные места в списках «Справедливой России» на выборах в Заксобрание. А дело его, меж тем, живет. Вопрос только, как долго, потому что по законам жизни все тайное всегда становится явным, и силовики уже начали присматриваться к «бизнесу» предприимчивого депутата.