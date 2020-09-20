Нам и нашим семьям угрожают провокациями

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До 2016 года нашим партнером по данному бизнесу являлся житель г. Ижевска Жаринов О.А. В целях незаконного завладения заводом Жаринов О.А. с 2017 года организовал 6 попыток физического (рейдерского) захвата ООО «Чайковский кирпичный завод» с привлечением больших организованных групп молодых людей (имеется видеозапись, где у одного из этих молодых людей виден пистолет). Не добившись желаемого результата, Жаринов с помощью аффилированных ему лиц инициировал возбуждение гражданского дела в г. Ижевске. По неправосудному решению Октябрьского районного суда г. Ижевска, вынесенному на основании подложных документов, Жаринов пытался похитить имущество ООО «Чайковский кирпичный завод» - кирпич – на сумму свыше 40 000 000 рублей. Также Жаринов похитил мои личные денежные средства в сумме 10 000 000 рублей.Более того, от Захарова Андрея Владимировича – представителя Жаринова (имеется стенограмма разговора) мне и Огаркову Н.Ф. поступали угрозы физической расправы.Так, за последние несколько лет неоднократно были попытки возбуждения уголовного дела в отношении директора ООО «Чайковский кирпичный завод» по факту незаконной добычи песка на земельном участке, принадлежащем ООО «Фоки К», однако данный факт в дальнейшем не подтвердился.21.09.2020 года нами (мной, Огарковым Николаем Федоровичем, Костюковичем Анатолием Леонидовичем) был выявлен факт незаконной добычи песка на указанном земельном участке неизвестными лицами. О данном происшествии было сообщено в дежурную часть ГУ МВД России по Пермскому краю мной лично 21.09.2020 в 13 часов 00 минут. Директор ООО «Чайковский кирпичный завод» Костюкович А.Л. дал по данному факту объяснения сотрудникам полиции.Указанный факт незаконной добычи песка был выявлен случайно, однако данное деяние могло в очередной раз обернуться против учредителей ООО «Чайковский кирпичный завод», а также против директора ООО «Чайковский кирпичный завод». Данный факт, безусловно, мог быть использован как повод для возбуждения уголовного дела по соответствующему составу особенной части УК РФ.В 20-х числах сентября 2020 года из достоверных источников мне стало известно, что Жаринов О.А. при помощи связей в правоохранительных органах г. Ижевск и г. Чайковский, а также третьих лиц планирует провокации в отношении меня, в отношении Огаркова Н.Ф. и Костюковича А.Л. различными способами, а именно - в виде подброса оружия, наркотических средств и психотропных веществ, организации ДТП со смертельным исходом.Прошу Вас провести проверку по данному факту, установить, имеется ли связь между указанным выше фактом незаконной добычи песка на земельном участке, принадлежащем ООО «Фоки К» (где одним из соучредителей является Жаринов О.А.) и угрозами провокаций со стороны Жаринова Олега Алексеевича в отношении меня, Огаркова Н.Ф., Костюковича А.Л. и наших семей.Сущность ст. 51 Конституции РФ мне известна и понятна.Об ответственности по ст. 306 УК РФ я предупрежден.ВЕРХОЛАНЦЕВ Роман Владимирович,замдиректора ООО «Ростинвестлизинг»