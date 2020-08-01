Пермь: газетный номер
17:40 | 25.08.2020
С учетом экономической ситуации
Поправки в бюджет, внесенные администрацией Перми, поддержаны гордумой
В преддверии нового учебного года заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева озвучила результаты предыдущей работы. Основным достижением муниципальной системы образования, которое она отметила, стало увеличение количества 100балльников по результатам Единого государственного экзамена.
– Количество 100балльников в этом году выросло на 40 человек. Больше всего 100балльников у нас по русскому языку – 61 человек, – доложила Людмила Гаджиева.
Таким образом, в этом году в Перми 111 ребят сдали экзамен на максимальный бал.
Не отстают по результатам и дошкольные учреждения. Так, наш город второй раз одержал победу на Всероссийских соревнованиях по робототехнике «ИКАРенок». Команда детей детского сада «Легополис» стала абсолютным победителем на федеральном уровне. А Евгений Пепеляев, воспитатель детского сада №233, в этом учебном году стал абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года России – 2019».
В школах стратегической линией развития, определяющей специфику пермского образования, является профессиональное самоопределение учащихся. Сегодня в городе уже есть успешный опыт взаимодействия школ с ведущими промышленными предприятиями.
Флагманами этого направления стали уникальные школы. Эти учреждения являются центрами сетевого взаимодействия для школспутников. Благодаря такому взаимодействию в дистанционном режиме 870 школьников приняли участие в различных профориентационных курсах.
Важно отметить, что Пермь с темой профессионального самоопределения попала в федеральный тренд. В рамках нацпроекта «Образование» задается показатель – количество учащихся, принявших участие в профориентационных уроках на федеральном сайте «Проектория».
Особенно важно создавать условия для выбора будущей сферы профессиональной деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом учебном году в развитии этого направления более 90% детей с ОВЗ были охвачены профессиональным пробами.
Значительное внимание на заседании гордумы было уделено бюджетной политике. Сегодня на повестке – перераспределение расходов бюджета на 20212022 годы. Задача городских властей – привести доходы и расходы муниципалитета в соответствие с новыми экономическими условиями. При этом в приоритете остаются реализация национальных проектов и мероприятий в рамках подготовки к 300летию города.
Проект корректировки бюджета депутатам представила замглавы администрации Перми Вера Титяпкина. Изменение экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции повлекло выпадение доходов городского бюджета, а также потребовало поддержки пострадавших отраслей. В связи с этим предусмотрено сокращение доходов бюджета в 2020 году на 2,2 млрд рублей.
В целях возмещения выпадающих доходов городского бюджета власти Перми планируют привлечь кредит из бюджета Пермского края с минимальной процентной ставкой 0,1% на срок до 5 лет.
Для обеспечения сбалансированности бюджета и снижения дефицита в 2020 году предложено перенести расходы в объеме 630 млн рублей с этого года на 20212022 годы по восьми инвестиционным объектам.
Также предусмотрено дополнительное выделение средств на реконструкцию здания для службы спасения в новом помещении на улице Ижевской, разработку в 2021 году проектносметной документации для капитального ремонта зала ДК им. Солдатова и реконструкции малой сцены Театра юного зрителя, которая расположится в здании по улице Пермской, 66. На строительноремонтные работы по этим объектам планируется привлечь средства краевого и федерального бюджетов.
Также 178 млн рублей будут направлены на строительство трех скверов по улицам Корсуньской, Генерала Черняховского и Калгановской. Экономия средств сложилась после уточнения стоимости ремонтных работ в парке «Балатово».
Депутаты Пермской городской Думы поддержали предложенные изменения.
Елена ДЕМЕНЕВА
Фото Александр ФРОЛОВ
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:08 | 25.08.2020
В Свердловской области провели почти 1,2 млн тестов на COVID-19
21:01 | 25.08.2020
Екатеринбуржец открыл стрельбу по девушке и её отцу
20:28 | 25.08.2020
В акушерском стационаре №1 в Екатеринбурге перестали принимать беременных и рожениц
19:52 | 25.08.2020
Подстанция 220 кВ на Урале переведена на дистанционное управление
19:17 | 25.08.2020
В Екатеринбурге пройдёт День народов Среднего Урала
18:42 | 25.08.2020
У трёхлетней девочки на Урале удалили опухоль почек V стадии
18:17 | 25.08.2020
«Бог услышал наши молитвы»: Свердловский облсуд отпустил на свободу оперативников, осужденных по оговору малолетнего преступника
17:59 | 25.08.2020
В ДТП в Свердловской области серьёзно пострадали дети
17:36 | 25.08.2020
На «часе депутата» представили доклад о готовности образовательных учреждений Перми к новому учебному году
17:26 | 25.08.2020
Коронавирус выявлен у жителей 11 территорий Пермского края
17:19 | 25.08.2020
Самолёты из Екатеринбурга в Уфу начнут летать ежедневно
17:02 | 25.08.2020
Дмитрий Махонин: «Пермский край расширит сотрудничество с ГК «Роскосмос»
16:56 | 25.08.2020
Пермское предприятие с помощью займов от ФРП и РФРП начнет выпуск печатных плат для ГЛОНАСС
16:53 | 25.08.2020
Уралец получил 19 лет строгого режима за убийство двухлетнего ребёнка из-за спиртного
16:53 | 25.08.2020
В Пермском крае состоялся первый офлайн-забег лета-2020
16:48 | 25.08.2020
Дмитрий Махонин вручил государственные награды педагогам Пермского края
16:32 | 25.08.2020
В Берёзовском разыскивают 15-летнюю девочку
16:28 | 25.08.2020
В Перми вновь ограничат движение транспорта на участке Комсомольского проспекта в ночное время
16:18 | 25.08.2020
Школы Екатеринбурга получили примерный график каникул
15:58 | 25.08.2020
Куйвашев призвал уральцев привиться от гриппа
15:41 | 25.08.2020
В Екатеринбурге снизилось число вызовов «скорой» к пациентам с COVID-19
15:18 | 25.08.2020
В Екатеринбурге появились ещё две работы в рамках фестиваля STENOGRAFFIA
14:56 | 25.08.2020
Средний Урал вошёл в ТОП-5 в программе доступных путешествий
14:36 | 25.08.2020
Под Нижним Тагилом отступил паводок
14:19 | 25.08.2020
В Прикамье будут реализованы новые программы «серебряного» туризма
14:16 | 25.08.2020
В Свердловской области назвали даты массовой вакцинации от коронавируса
13:58 | 25.08.2020
В уральском лесу пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
13:08 | 25.08.2020
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале поднялся до 0,9
13:06 | 25.08.2020
Пятый день ежедневный прирост инфицированных в Прикамье не превышает 60
12:58 | 25.08.2020
4 696 новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки
12:55 | 25.08.2020
В Екатеринбурге за сутки коронавирус обнаружили у 36 человек
12:51 | 25.08.2020
Число скончавшихся свердловчан с COVID-19 достигло 420
12:47 | 25.08.2020
В Пермском крае зафиксировано 55 случаев COVID-19