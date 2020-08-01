С учетом экономической ситуации

17:40 | 25.08.2020

Поправки в бюджет, внесенные администрацией Перми, поддержаны гордумой

Первое пленарное заседание городской Думы после каникул получилось насыщенным. Обсуждались вопросы городского бюджета и исполнения муниципальных программ и инвестпроектов, градостроительства, а также вопросы внедрения новой транспортной модели. «Час депутата», по традиции, был посвящен самой горячей теме. А в конце августа это, естественно, образование.

В преддверии нового учебного года заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева озвучила результаты предыдущей работы. Основным достижением муниципальной системы образования, которое она отметила, стало увеличение количества 100­балльников по результатам Единого государственного экзамена.

– Количество 100­балльников в этом году выросло на 40 человек. Больше всего 100­балльников у нас по русскому языку – 61 человек, – доложила Людмила Гаджиева.

Таким образом, в этом году в Перми 111 ребят сдали экзамен на максимальный бал.

Не отстают по результатам и дошкольные учреждения. Так, наш город второй раз одержал победу на Всероссийских соревнованиях по робототехнике «ИКАРенок». Команда детей детского сада «Легополис» стала абсолютным победителем на федеральном уровне. А Евгений Пепеляев, воспитатель детского сада №233, в этом учебном году стал абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года России – 2019».

В школах стратегической линией развития, определяющей специфику пермского образования, является профессиональное самоопределение учащихся. Сегодня в городе уже есть успешный опыт взаимодействия школ с ведущими промышленными предприятиями.

Флагманами этого направления стали уникальные школы. Эти учреждения являются центрами сетевого взаимодействия для школ­спутников. Благодаря такому взаимодействию в дистанционном режиме 870 школьников приняли участие в различных профориентационных курсах.

Важно отметить, что Пермь с темой профессионального самоопределения попала в федеральный тренд. В рамках нацпроекта «Образование» задается показатель – количество учащихся, принявших участие в профориентационных уроках на федеральном сайте «Проектория».

Особенно важно создавать условия для выбора будущей сферы профессиональной деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом учебном году в развитии этого направления более 90% детей с ОВЗ были охвачены профессиональным пробами.

Значительное внимание на заседании гордумы было уделено бюджетной политике. Сегодня на повестке – перераспределение расходов бюджета на 2021­2022 годы. Задача городских властей – привести доходы и расходы муниципалитета в соответствие с новыми экономическими условиями. При этом в приоритете остаются реализация национальных проектов и мероприятий в рамках подготовки к 300­летию города.

Проект корректировки бюджета депутатам представила замглавы администрации Перми Вера Титяпкина. Изменение экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции повлекло выпадение доходов городского бюджета, а также потребовало поддержки пострадавших отраслей. В связи с этим предусмотрено сокращение доходов бюджета в 2020 году на 2,2 млрд рублей.

В целях возмещения выпадающих доходов городского бюджета власти Перми планируют привлечь кредит из бюджета Пермского края с минимальной процентной ставкой 0,1% на срок до 5 лет.

Для обеспечения сбалансированности бюджета и снижения дефицита в 2020 году предложено перенести расходы в объеме 630 млн рублей с этого года на 2021­2022 годы по восьми инвестиционным объектам.

Также предусмотрено дополнительное выделение средств на реконструкцию здания для службы спасения в новом помещении на улице Ижевской, разработку в 2021 году проектно­сметной документации для капитального ремонта зала ДК им. Солдатова и реконструкции малой сцены Театра юного зрителя, которая расположится в здании по улице Пермской, 66. На строительно­ремонтные работы по этим объектам планируется привлечь средства краевого и федерального бюджетов.

Также 178 млн рублей будут направлены на строительство трех скверов по улицам Корсуньской, Генерала Черняховского и Калгановской. Экономия средств сложилась после уточнения стоимости ремонтных работ в парке «Балатово».

Депутаты Пермской городской Думы поддержали предложенные изменения.

Елена ДЕМЕНЕВА

Фото Александр ФРОЛОВ

© «Вечерние ведомости»