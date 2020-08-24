Опережающими темпами

13:11 | 25.08.2020

Пермский край получит федеральные средства на расселение аварийного жилья

Пермский край претендует на федеральное финансирование в размере 6 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2021 году. Полпред президента в ПФО Игорь Комаров лично оценил опыт Пермского края по переселению граждан из аварийного жилья. Совместно с врио губернатора Дмитрием Махониным он осмотрел новостройку – 17-этажный дом по ул. Ольховской, 21 в Перми.

В этом доме администрацией Перми выкуплены 77 квартир для переселения граждан из аварийного жилья, еще 52 квартиры приобретены для детей-сирот. Строительство дома завершено, ввод в эксплуатацию планируется до конца сентября. Сюда могут быть переселены граждане из любого района Перми, но особенно комфортным переезд будет для переселяемых из аварийных домов ближайших кварталов (ул. Адмирала Старикова, 5, 27, 28, 37, ул. Зарайская, 1, 9а, 10а, ул. Ольховская, 15, 17, 19, 23). Для будущих новоселов во дворе обустроена детская площадка, благоустроена территория с парковками.

В Перми сконцентрировано более 50% всего объема аварийного жилищного фонда Прикамья. На 1 августа в городе числится 470,5 тысячи кв. метров аварийки, где проживают 21,7 тысячи человек. А всего в крае 818 тысяч кв. метров аварийного жилья с 49,8 тысячами жителей.

По словам замминистра строительства Прикамья Александра Пономарева, за 6 лет с 2019 по 2025 год планируется ликвидировать почти 600 тысяч кв. метров аварийного жилья. «Мы достаточно энергично начали программу, и только за 2019 год расселили 48,6 тысячи кв. метров. В этом году у нас достаточно большой план – 78,27 тысячи кв. метров, где проживает 4,38 тысячи человек», – дополнил он.

Ранее во время рабочей встречи президент России Владимир Путин попросил Дмитрия Махонин держать вопрос по расселению аварийного жилья на личном контроле. Для сохранения темпов, подчеркнул Дмитрий Махонин, Пермский край выступил с просьбой к президенту России и правительству страны рассмотреть возможность опережающего финансирования мероприятий по расселению аварийки в Прикамье. Предполагаемая сумма федеральной поддержки составит 6 млрд рублей. Игорь Комаров отметил, что регион может рассчитывать на его поддержку.

Отметим, 6 млрд рублей были заложены для Пермского края по нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2022 по 2024 год. Пермский край рассчитывает получить эти средства уже в 2021 году и опережающими темпами расселить жителей из аварийного фонда.

Напомним, в Прикамье действует несколько механизмов переселения из аварийки: предоставление соцвыплаты на приобретение самостоятельно выбранного жилого помещения, предоставление равнозначного жилого помещения (мена), выплата возмещения за изымаемое жилое помещение.

Способ переселения граждане выбирают сами. Для механизма мены могут использоваться жилые помещения как на вторичном рынке, так и в новостройках.

Расселение аварийного жилья в Пермском крае ведется в рамках двух проектов: национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, и региональной программы. В период 2019-2025 годов в Перми будет расселено 244,3 тысячи кв. метров, в благоустроенное жилье переедут 14,75 тысячи человек.

Марина ОСИПОВА

Фото permkrai.ru

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