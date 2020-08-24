Пермь: газетный номер
13:11 | 25.08.2020
Опережающими темпами
Пермский край получит федеральные средства на расселение аварийного жилья
В этом доме администрацией Перми выкуплены 77 квартир для переселения граждан из аварийного жилья, еще 52 квартиры приобретены для детей-сирот. Строительство дома завершено, ввод в эксплуатацию планируется до конца сентября. Сюда могут быть переселены граждане из любого района Перми, но особенно комфортным переезд будет для переселяемых из аварийных домов ближайших кварталов (ул. Адмирала Старикова, 5, 27, 28, 37, ул. Зарайская, 1, 9а, 10а, ул. Ольховская, 15, 17, 19, 23). Для будущих новоселов во дворе обустроена детская площадка, благоустроена территория с парковками.
В Перми сконцентрировано более 50% всего объема аварийного жилищного фонда Прикамья. На 1 августа в городе числится 470,5 тысячи кв. метров аварийки, где проживают 21,7 тысячи человек. А всего в крае 818 тысяч кв. метров аварийного жилья с 49,8 тысячами жителей.
По словам замминистра строительства Прикамья Александра Пономарева, за 6 лет с 2019 по 2025 год планируется ликвидировать почти 600 тысяч кв. метров аварийного жилья. «Мы достаточно энергично начали программу, и только за 2019 год расселили 48,6 тысячи кв. метров. В этом году у нас достаточно большой план – 78,27 тысячи кв. метров, где проживает 4,38 тысячи человек», – дополнил он.
Ранее во время рабочей встречи президент России Владимир Путин попросил Дмитрия Махонин держать вопрос по расселению аварийного жилья на личном контроле. Для сохранения темпов, подчеркнул Дмитрий Махонин, Пермский край выступил с просьбой к президенту России и правительству страны рассмотреть возможность опережающего финансирования мероприятий по расселению аварийки в Прикамье. Предполагаемая сумма федеральной поддержки составит 6 млрд рублей. Игорь Комаров отметил, что регион может рассчитывать на его поддержку.
Отметим, 6 млрд рублей были заложены для Пермского края по нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2022 по 2024 год. Пермский край рассчитывает получить эти средства уже в 2021 году и опережающими темпами расселить жителей из аварийного фонда.
Напомним, в Прикамье действует несколько механизмов переселения из аварийки: предоставление соцвыплаты на приобретение самостоятельно выбранного жилого помещения, предоставление равнозначного жилого помещения (мена), выплата возмещения за изымаемое жилое помещение.
Способ переселения граждане выбирают сами. Для механизма мены могут использоваться жилые помещения как на вторичном рынке, так и в новостройках.
Расселение аварийного жилья в Пермском крае ведется в рамках двух проектов: национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, и региональной программы. В период 2019-2025 годов в Перми будет расселено 244,3 тысячи кв. метров, в благоустроенное жилье переедут 14,75 тысячи человек.
Марина ОСИПОВА
Фото permkrai.ru
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:41 | 25.08.2020
В Екатеринбурге снизилось число вызовов «скорой» к пациентам с COVID-19
15:18 | 25.08.2020
В Екатеринбурге появились ещё две работы в рамках фестиваля STENOGRAFFIA
14:56 | 25.08.2020
Средний Урал вошёл в ТОП-5 в программе доступных путешествий
14:36 | 25.08.2020
Под Нижним Тагилом отступил паводок
14:19 | 25.08.2020
В Прикамье будут реализованы новые программы «серебряного» туризма
14:16 | 25.08.2020
В Свердловской области назвали даты массовой вакцинации от коронавируса
13:58 | 25.08.2020
В уральском лесу пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
13:08 | 25.08.2020
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале поднялся до 0,9
13:06 | 25.08.2020
Пятый день ежедневный прирост инфицированных в Прикамье не превышает 60
12:58 | 25.08.2020
4 696 новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки
12:55 | 25.08.2020
В Екатеринбурге за сутки коронавирус обнаружили у 36 человек
12:51 | 25.08.2020
Число скончавшихся свердловчан с COVID-19 достигло 420
12:47 | 25.08.2020
В Пермском крае зафиксировано 55 случаев COVID-19
12:46 | 25.08.2020
На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
12:25 | 25.08.2020
Свое участие в Пермском марафоне подтвердили известные легкоатлеты
12:21 | 25.08.2020
В Екатеринбурге насмерть сбили велосипедиста
12:18 | 25.08.2020
Дмитрий Махонин: «Алмаз-Антей» поможет обеспечить ЗИД заказами»
12:07 | 25.08.2020
Пермяки впервые в своей истории выиграли Кубок России по пляжному регби
11:54 | 25.08.2020
Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали десятки человек
11:33 | 25.08.2020
Уралец пытался продать залоговую иномарку
11:19 | 25.08.2020
В Екатеринбурге в аварии пострадали два человека
10:55 | 25.08.2020
Экс-судебный пристав на Урале обвиняется в коррупционных преступлениях
10:38 | 25.08.2020
На Репина в Екатеринбурге запретили повороты на трёх перекрёстках
10:19 | 25.08.2020
В пожаре в Екатеринбурге погиб мужчина
09:57 | 25.08.2020
В конкурсе «Миссис Екатеринбург – 2020» выберут лучшую маму города
09:17 | 25.08.2020
Зооспасатель на Урале удочкой снял кота с дерева
22:25 | 24.08.2020
У игрока «Урала» Андрея Егорычева родилась дочка
20:00 | 24.08.2020
Автоинспекторы Свердловской области пресекли около 8 тысяч нарушений ПДД
19:34 | 24.08.2020
В Екатеринбурге скончался известный врач
19:19 | 24.08.2020
128 свердловчан набрали сто баллов на ЕГЭ