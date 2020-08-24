Благодаря нацпроекту Восточный обход Перми стал безопаснее

13:08 | 25.08.2020

Полпред президента оценил самую длинную улицу России

20 августа с рабочим визитом в Перми побывал полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Совместно с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным обсуждались промежуточные результаты реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году.

Ключевой точкой осмотра дорожной инфраструктуры стал Восточный обход – самая длинная улица России. Протяженность Восточного обхода – 30 км. Здесь завершена реконструкция последнего участка от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ (5,7 км). Еще один отрезок дороги длиной 4 км перед Чусовским мостом будет реконструирован уже в рамках пуска нового мостового перехода.

Игорь Комаров обозначил, что ключевой акцент при ремонте и реконструкции дорог должен делаться именно на повышении безопасности дорожного движения. Как пояснил Дмитрий Махонин, реконструкция, проведенная благодаря нацпроекту, повысила пропускную способность и безопасность Восточного обхода. В среднем за сутки здесь проезжает более 20 тысяч машин, поэтому было принято решение расширить дорогу по четырех полос, для ликвидации мест концентрации ДТП было установлено ограждение «Нью-Джерси». Кроме того, выполнены левоповоротные съезды с переходно-скоростными полосами в микрорайоне Кислотные Дачи и съезд на Новопермскую ТЭЦ.

«В рамках контракта подрядчик укрепил дорогу. Толщина ее основания в местах расширения составила 100 см. Теперь по ней без последствий могут ездить большегрузы. Если раньше максимально допустимый вес транспорта на Восточном обходе был 20 тонн, то сейчас – свыше 40. Это очень важно с точки зрения содержания дороги, именно по Восточному обходу Пермь объезжают большегрузы, в том числе те, которые следуют транзитом в другие регионы», – добавил министр транспорта Николай Уханов.

Также на объекте устроено водоотведение, укреплены обочины, установлены дорожные знаки. На всем участке дороги появилось «умное» освещение. Контроллеры, установленные на светодиодных фонарях, позволяют удаленно управлять освещением: регулировать его интенсивность, а также включать или выключать по времени, в зависимости от календарного графика. Стоимость всех работ составила более 1 млрд рублей.

Игорю Комарову и Дмитрию Махонину также доложили о реализации других объектов нацпроекта в Пермском крае, например, реконструкции шоссе Космонавтов. Эта магистраль имеет важное значение для Перми и края. Она соединяет населенные пункты Пермского района с краевым центром, а также обеспечивает связь с международным аэропортом и курортом Усть-Качка. В этом году здесь планируется завершить реконструкцию разворотного участка в районе съезда к старому терминалу аэропорта Большое Савино. Сейчас готовность объекта составляет 99%. Здесь уже переустроены электросети и газопровод, заменен грунт в основании насыпи, возведено земляное полотно на участках расширения кольцевой развязки.

Еще один объект по шоссе Космонавтов, отремонтированный в рамках нацпроекта БКАД, – участок от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянку. Он сдан в эксплуатацию в конце июля. Здесь подрядчик полностью заменил асфальт. Длина обновленной дороги составила 1,1 км.

Следующим этапом реконструкции шоссе Космонавтов станет строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской. Расширение до 6 полос позволит увеличить пропускную способность дороги.

В проекте на пересечении шоссе Космонавтов с ул. Промышленной и ул. Свиязева предполагается строительство двухуровневых развязок. Для обеспечения безопасности дорожного движения и пересечения пешеходами автомобильной дороги в районе автобусных остановок будут возведены надземные пешеходные переходы. Здесь построят автобусные остановки, тротуары, поставят шумозащитные экраны. В зоне реконструкции будет выполнено переустройство коммуникаций. Протяженность участка составит 2,25 км.

Предполагается, что все работы здесь будут завершены в 2027 году. Сейчас в рамках этого проекта начаты работы по изъятию земельных участков. Подготовительные работы продлятся до 2024 года, после чего начнется реконструкция. Стоимость строительства составит 6,89 млрд рублей.



Кстати

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Пермском крае с 2017 года. В этом году проект охватывает 4 муниципалитета: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. В Прикамье приведут в порядок 55 дорожных объектов, общая площадь дорожного ремонта по нацпроекту составит около 191 тыс. кв. метров.

На сегодняшний день сдано в эксплуатацию уже 13 объектов, многие – раньше срока. Процент готовности тех, что еще в работе, составляет более 80%.



Елена ДЕМЕНЕВА

Фото permkrai.ru

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