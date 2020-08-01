Владимир Путин одобрил ключевые проекты Пермского края

12:27 | 18.08.2020

Президент провел рабочую встречу с Дмитрием Махониным

17 августа в режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио губернатора Пермского края. Дмитрий Махонин доложил о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе и принимаемых мерах поддержки населения и бизнеса.



Экономическая ситуация

Президент отметил: «Пермский край – один из крупнейших промышленных центров нашей страны: по объему промышленного производства на душу населения занимает 16 место в России, это очень высокий показатель. Здесь решается очень много вопросов в интересах страны в целом, но наверняка много и нерешенных проблем».

Дмитрий Махонин рассказал о мерах поддержки бизнеса. В Прикамье принято три пакета региональных мер. Они затронули 30 сфер бизнеса, в которых трудятся порядка 190 тысяч жителей края. В крае, как и по всей стране, зафиксировано снижение индекса промпроизводства. При этом объемы строительства увеличились на 11%, сельское хозяйство выросло почти на 3%, объемы производства текстильных предприятий – практически на 50%. «Мы гордимся, что сейчас занимаем третье место по отгрузке на железную дорогу нашей продукции, будем дальше это направление усиливать», – рассказал Дмитрий Махонин.

Отдельно врио губернатора остановился на вопросах занятости: «Мы понимаем, что ряд людей попали в трудную ситуацию, и мы, конечно, должны их поддерживать. В дополнение к федеральным мерам поддержки мы предусмотрели региональные. Это доведение до МРОТ заработной платы людям, которые в силу ограниченной занятости недополучали. В регионе производится порядка 10 тысяч таких выплат. Кроме того, край будет доплачивать работодателям в случае создания новых рабочих мест. Рассчитываем, что с помощью этой меры будет создано еще 10 тысяч рабочих мест. На портале «Работа в России» порядка 20 тысяч вакансий в Пермском крае».

Помимо этого, краевые власти на период удаленного обучения обеспечили детей бесплатным питанием. Такую поддержку получили 200 тысяч детей. Сформирована материальная помощь малоимущим семьям к 1 сентября. На подготовку к школе семьи получают по 5 тысяч рублей на ребенка.

Владимир Путин обратил внимание Дмитрия Махонина на вопросы, которые требуют личного участия главы региона: «Это уровень безработицы. Ясно, что в современных условиях она подросла, мы все это хорошо знаем, но я многократно уже обращал внимание на этот вопрос, он важен чрезвычайно для всех регионов, для страны и для экономики России в целом. В Пермском крае безработица сегодня чуть выше, чем в среднем по стране, а в то же время вы говорите, что есть вакансии. Надо всё это внимательно проанализировать и поддержать людей, главным образом тех, кто остался без работы, создать перспективы для того, чтобы в Пермском крае увеличилось количество хороших, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест».

Еще одна проблема, по словам главы государства, - большой уровень аварийного жилья. «Я соответствующие сигналы пошлю в правительство, но и вы тоже проработайте этот вопрос», – поручил Владимир Путин.

Отметим, в Пермском крае реализуется два проекта: национальный проект «Жилье и городская среда» и региональный проект. Они стартовали в 2019 году, и по результатам шести лет необходимо ликвидировать примерно 600 тысяч кв. м аварийного жилья, тем самым улучшив жилищные условия 37,5 тысячи жителей края. По нацпроекту расселяются дома, признанные аварийными до 2017 года. К концу 2021 года в 19 территориях края такой фонд будет полностью ликвидирован.

В рамках региональной программы ведется расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Эта программа была рассчитана на период с 2019-го по 2021 год, но принято решение продлить ее на 2022 год.



Региональные проекты

Темой беседы стал также целый ряд масштабных региональных проектов. В их числе - строительство нового здания Пермской художественной галереи и новой сцены Пермского оперного театра. Оба объекта включены в перечень приоритетных в рамках подготовки к празднованию 300-летия краевой столицы.

«Сейчас уже разработан проект строительства здания Пермской художественной галереи. Это крупнейший региональный запасник художественных ценностей, здесь хранится около 54 тысяч музейных предметов. Среди них уникальная коллекция деревянной скульптуры пермских богов, коллекция строгановской иконы, есть картины передвижников. Нам есть чем гордиться и что показывать. К сожалению, на сегодня в постоянной экспозиции представлено лишь 1,5% коллекции. Это обусловлено площадью здания, где сейчас находится галерея», – рассказал Дмитрий Махонин. При этом в Перми нет ни одного готового здания, в котором могла бы разместиться такая масштабная коллекция.

На сегодня по этому проекту выполнены инженерные изыскания, утверждены планировочные и архитектурные решения, разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение. Стоимость строительства оценивается более чем в 5,2 млрд рублей. «Конечно, хотелось бы, чтобы наша инициатива была поддержана в части включения проекта в федеральную адресную инвестиционную программу на 2021-2023 годы», – обратился к Владимиру Путину врио губернатора.

Президент отметил, что соответствующие профильные ведомства получат необходимые поручения для проработки этого вопроса.

Также Дмитрий Махонин остановился на одном из самых долгожданных проектов для жителей региона – строительстве новой сцены Пермского театра оперы и балета. Он поблагодарил президента за включение объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. По его словам, это позволит завершить объект в намеченный срок.

Напомним, старт проекта «Пермь-300» был дан президентом России Владимиром Путиным. В программу подготовки юбилея вошли строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспортной инфраструктуры.

Один из наиболее значимых для краевого центра инфраструктурных вопросов – строительство мостового перехода через Каму. Сейчас основная нагрузка при переезде через Каму приходится на Коммунальный мост в центре города, и на нем постоянно образуются пробки.

«Мы бы мечтали, чтобы Вы поручили проработать вопрос и Министерству финансов, и Министерству транспорта, чтобы включить этот мост в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации и заложить бюджетное финансирование на 2025-2026 годы. А мы пока запроектируем этот мост, концепция уже подготовлена, трассировка моста примерно понятна», – сказал Дмитрий Махонин.

Владимир Путин идею строительства нового моста через Каму поддержал. «Соответствующие профильные ведомства и правительство получат необходимые поручения для их проработки: это касается и транспортной инфраструктуры, и самого мостового сооружения», – обозначил президент.

Напомним, в 2017 году Пермский край совместно с администрацией Перми проработал предпроектные варианты строительства мостового перехода. Специалисты провели технико-экономическое сравнение четырех перспективных проектов створов. Сейчас определяется точное месторасположение нового моста. Протяженность инженерного сооружения составит около 1 км без подходов. Оценочная стоимость объекта – порядка 25 млрд рублей. Регион рассматривает возможность реализации проекта в формате государственно-частного партнерства.

Врио губернатора Прикамья рассказал также, что у региона серьезные планы развития авиапассажирских перевозок. Для создания комфортных условий прилета-вылета пассажиров в международном аэропорту Пермь заканчивается обустройство рулежных дорожек и телетрапов. А для приема широкофюзеляжных самолетов планируется укрепление основания взлетно-посадочной полосы. Соответствующая заявка направлена в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ с объемом федерального финансирования в 4,6 млрд рублей.

«Проект у нас готов, очень надеемся, что по линии Минтранса и Росавиации этим планам суждено сбыться в ближайшее время», – заключил Дмитрий Махонин.



Новому двигателю – новые площадки

Дмитрий Махонин рассказал президенту о планах расширения производственной площадки для авиадвигателей линейки ПД. По его словам, в 2023 году в регионе будет закончено строительство нового завода по производству ракетных двигателей РД-191. В крае начато производство двигателей для авиации – ПД-14. Сейчас реализуется проект по строительству сборочно-стендового комплекса под новый двигатель ПД-35.

Регион очень ждет реализации этих проектов, следующий шаг – дальнейшее развитие кластера двигателестроения в Пермском крае. «Можно было бы рассмотреть создание специализированных центров по двигателестроению гражданской и военно-транспортной авиации. Можно было бы подумать над сборкой в этих центрах, например, крупноразмерных турбинных лопаток, компрессоров, камер сгорания, – сказал Дмитрий Махонин и попросил главу государства дать поручение Минпрому РФ по развитию кластера. – Мы, регион, обязуемся возвести всю необходимую социальную инфраструктуру – школы, детские сады и жилье. Порядка 60 тысяч кв. метров жилья мы планируем построить в этом микрорайоне».

По словам Дмитрия Махонина, новый двигатель требует новых площадок для сборки. Старые производства – здания 1930-1970 годов – морально и физически устарели. «Поэтому эти центры по сборке – правильные шаг. Кроме того, сейчас ОДК масштабно реализует проекты с нефтегазовым сектором, и надо, конечно, разводить потоки по сборкам соответствующих агрегатов», – сообщил врио губернатора.

Владимир Путин обозначил, что ПД-35 – важнейший проект не только для Пермского края и моторостроительного кластера Перми, но и для моторостроительного кластера страны в целом: «Это очень важный проект для всей России, имея в виду наши амбициозные планы развития авиации, в том числе и работу над широкофюзеляжным самолетом».

«Всё это будем, конечно, в комплексе решать. И вопросы поддержки строительства этого двигателя, создания условий для его производства, в том числе для строительства испытательной базы и испытательных стендов, будут решены. Финансирование будет изыскано, деньги направлены. Надеюсь, что и само предприятие не подведет и проведет необходимые работы в обозначенные ранее сроки», – сказал президент.

Напомним, Пермский край является лидером российского гражданского двигателестроения, основу которого составляют предприятия «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские моторы». В 2019 году только на «ОДК-Пермские моторы» было произведено и отремонтировано 135 двигателей. Предприятие успешно сертифицировало и организовало производство двигателя ПД-14, предназначенного для эксплуатации на самолетах МС-21. Три комплекта двигателей уже поставлены на Иркутский авиационный завод.

Сегодня ОДК занимается разработкой двигателя ПД-35. Для его запуска в серийное производство на площадке технополиса «Новый Звездный» в Новых Лядах планируется создание сборочно-стендового комплекса для испытаний и доводки агрегатов, узлов и полноразмерных испытаний. Одновременно в Перми будет реализован проект по созданию семи центров специализации двигателестроения гражданской и военно-транспортной авиации, а также наземных газотурбинных установок.

Елена ДЕМЕНЕВА

ФОТО: permkrai.ru

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