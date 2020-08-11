Пермь: газетный номер
12:13 | 12.08.2020
В Прикамье создан штаб поддержки Дмитрия Махонина
В Пермском крае сформирован штаб общественной поддержки главы Пермского края и кандидата-самовыдвиженца Дмитрия Махонина. На пресс-конференции сопредседатели штаба – гендиректор ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев, первый зампред комитета краевого парламента по государственной политике и местному самоуправлению, бывший командир пермского СОБРа Сергей Яшкин и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко рассказали о задачах и функционале новой структуры.
«Идея штаба – привлечь как можно больше креативных людей, неравнодушных к своему региону. Так как глава Пермского края тоже связывает ожидания с регионом, штаб может помочь ему, поддержать, оказать содействие в реализации стратегических решений, совместно продвигать регион вперед. Двери штаба открыты для всех неравнодушных и конструктивных людей», – заявил Алексей Андреев.
Сергей Яшкин назвал создание штаба «инициативой снизу».«Руководители штаба это движение поддержали. Члены штаба – люди различных профессий и специальностей, компетентные в своих сферах. Мы органично дополняем друг друга», – заявил депутат.Он добавил, что Дмитрий Махонин возглавил регион в непростое время.«С такими вызовами и проблемами человечество давно не сталкивалось. Мы считаем, что пермяки должны с честью выдержать эти испытания. Должны сохранить то, что создали, защитить всех наших земляков, кто нуждается в защите и помощи», – считает Сергей Яшкин.
По словам Альберта Демченко, сегодня в штабе насчитывается около 200 человек. «Это деятели культуры, спорта, промышленности, медицины. Здесь собрались люди, готовые работать и предлагать свои идеи по развитию региона», – поделился господин Демченко. Он добавил, что присоединиться к штабу может любой житель Пермского края. «Механизм включения в нашу команду прост: вы в свободной форме отправляете на электронный адрес штаба письмо, к нему прикладываете свое резюме. Затем сопредседателипринимают решение о включении в штаб», – пояснил спортсмен.
Сопредседатели планируют, что общественный штаб продолжит работу и после выборов губернатора Пермского края 13 сентября. «Это не временная структура, она должна существовать в любом обществе. Штаб будет вырабатывать стратегические решения. Кроме того, губернатор не может общаться с каждым жителем Пермского края лично, а штаб может предоставлять ему актуальную информацию, обеспечивать обратную связь», – считает Алексей Андреев.
«У нас есть правительство, партии, фракции. Общественного штаба еще не было и его очень не хватало. Надеюсь, он будет долго и эффективно работать», – добавил Сергей Яшкин.
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ФОТО: permkrai.ru
© «Вечерние ведомости»
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