Союз строителей Пермского края поддержит Дмитрия Махонина на губернаторских выборах

18:11 | 10.07.2020

Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей Пермского края» приняло решение поддержать кандидатуру Дмитрия Махонина на выборах губернатора, которые состоятся в Прикамье в сентябре. На очередном заседании правления Союза инициатива одобрена единогласно.



Напомним, «Союз строителей Пермского края» официально зарегистрирован как общественная организация. Он ставит перед собой задачу объединить всех участников строительной отрасли региона для участия в решении государственных задач жилищного строительства и развития городской среды. Союз работает над тем, чтобы консолидировать усилия всего строительного комплекса и стройиндустрии, проектно-архитектурных, изыскательских, дорожных организаций, риэлторов, саморегулируемых организаций – суммарно это десятки тысяч работников. Профессионалы отрасли исходят из того, что строительный комплекс региона располагает огромным трудовым и производственным потенциалом, который во взаимодействии с властью может работать с большей эффективностью и отдачей.



Комментируя итоги состоявшегося заседания, председатель правления РООР «Союз строителей Пермского края» Владимир Копытов подчеркнул:



- Дмитрий Махонин исполняет обязанности губернатора Пермского края уже несколько месяцев, и практически весь этот период пришелся на пандемию и время действия ограничительных мер. В этой непростой ситуации Дмитрий Николаевич проявил себя с лучшей стороны. В частности, отмечу, что благодаря ответственной и взвешенной политике краевой власти 70% строительных организаций края смогли в кратчайшие сроки возобновить работу. Дорожный сезон в Прикамье тоже проходит успешно и с опережением графиков. В этот сложный для экономики и социальной сферы момент краевые власти уделяют серьезное внимание строительной отрасли. Мы видим это и, со своей стороны, поддерживаем кандидатуру Дмитрия Махонина на пост губернатора края.



ФОТО: kvadrathm.ru

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