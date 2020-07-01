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Пермь: газетный номер


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15:22 | 7.07.2020

Жители Пермского района против строительства кладбища

Решение администрации Пермского района о строительстве кладбища в окрестностях Лобаново, непосредственно вблизи от жилых домов, огородов и участков, стало для местных жителей и дачников полной неожиданностью. Люди готовы идти в суд – потому что речь не только об обесценивании их недвижимости и изменении привычного сельского пейзажа, но об экологической опасности предполагаемого объекта.
…Появления Ромы на свет ждала вся семья. Родители были готовы дать сыну всё самое лучшее. Даже когда выяснилось, что у мальчика есть особенности в развитии, они не опустили руки. Рассудив, что малышу лучше расти вдали от городского шума, среди зелени и пения птиц, они отложили прочие планы и купили домик в садовом товариществе. Разбили сад, в котором Рома чувствует себя счастливым. Сейчас мальчику 9 лет, в его развитии наблюдается прогресс – как говорят врачи, в немалой степени именно благодаря окружающей природе.
Но чиновники из администрации Пермского района решили иначе. Они не стали принимать во внимание интересы семьи с особенным ребенком – так же, как и сотен других семей, живущих по соседству. Люди приобретали и обустраивали участки, возводили дома, кто-то просто жил привычной деревенской жизнью на земле, доставшейся от отцов и дедов. А в это время в течение нескольких лет где-то в высоких кабинетах на столах раскладывалась карта окрестностей села Лобаново, и на ней намечалось обустройство огромного, на 41 гектар, кладбища! Оно может протянуться более чем на километр вдоль трассы между деревнями Меркушево и Горбуново, а также вдоль дороги вблизи СНТ «Майский».
О предстоящем строительстве люди узнали совершенно случайно и были просто ошарашены. Согласитесь, мало кого порадовало бы подобное соседство. А в случае с расположением погоста на возвышенности над деревнями и садоводческим товариществом возникает риск попадания опасных сточных вод в колодцы, родники, пруд, на огороды. О выращивании ягод, овощей и фруктов придется забыть. Так же, как и о планах в будущем продать свой участок: недвижимость резко упадет в цене.
Новость о том, что администрация Пермского района намерена заменить прекрасные природные пейзажи на угнетающие надгробия и венки, вызвала у жителей резко негативную реакцию и протест. Люди пришли в ужас от того, что в 100 метрах от их грядок и в 300 метрах от ближайших домов появятся могилы. Кто согласится проводить жизнь практически на кладбище, отпускать детей гулять на территорию, предназначенную для погребения умерших?
Жители Пермского района твердо заявляют: «Умирать нам рановато!» И взрослые, и дети поставили подписи под письмом в администрацию.
Елена Л., житель села Лобаново:
«Строительство кладбища намечено в 100 метрах от СНТ. Люди преклонного возраста живут здесь более 70 лет, в семьях появляются новые поколения. Их никто не предупредил о планах администрации. Под кладбище выделяют живописные поля сельскохозяйственного назначения в сторону деревни Меркушево».
Надежда К., собственник СНТ «Майский»:
«Участки СНТ располагаются в низине, там овраг. Мы осознаем угрозу для нас. Это загрязнение питьевой воды в колодцах и роднике, откуда мы пьем воду, в пруду, где отдыхаем с детьми и ловим рыбу. Вблизи кладбища нельзя будет собирать грибы и ягоды. Да и семейные праздники, веселые посиделки, занятия спортом на природе при таком соседстве будут совершенно неуместны. И продать участок без убытков для себя мы не сможем, об этом свидетельствует пример частного сектора, расположенного на берегу Камы возле Северного кладбища».
Дмитрий Р., житель деревни Горбуново:
«Мы не хотим, чтобы наши дети катались на велосипедах возле могил. Ведь детям для полноценного развития важно расти в благоприятных условиях, а не наблюдать кладбище!»
Начало строительства запланировано на следующий год. Но жители готовы в полную силу бороться за здоровую и счастливую жизнь для себя и своих детей. «При необходимости мы готовы дойти до суда!» – твердо заявляют сельчане и дачники.
ФОТО: domofoto.ru

© «Вечерние ведомости»

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