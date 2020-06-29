Пермь лишилась еще одного исторического здания

13:39 | 30.06.2020

В Перми вновь снесли историческое здание XIX века. На сей раз жертвой войны с пермской стариной стал Дом городского головы Петра Сигова, который располагался на Екатерининской, 60. В мэрии сообщили, что здание признанно аварийным еще в 2013 году и к объектам культурного наследия не относится.

Ситуацию комментирует пермский историк Денис Думлер.

- Что тут можно сказать? Хорошо мы готовимся к юбилею краевой столицы. Снесенный дом на Екатерининской, 60 принадлежал одному из самых известных и уважаемых граждан Перми - Петру Ерофеевичу Сигову. Он был предпринимателем, дважды избирался в Пермскую городскую Думу, с 1885 по 1890 год являлся пермским городским головой. Затем получил титул Почетного гражданина Перми. И вот теперь дом, в котором жил этот достойный человек, уничтожен. А ведь его вполне можно было отреставрировать. Он бы мог еще послужить. Можно было установить на его фасаде памятную доску в честь знаменитого жильца…

Конечно, это уже далеко не первый случай, когда город теряет исторические здания. В прошлом году был снесен дом на Сибирской, 22 - историческое здание 1916 года постройки. Недавно город потерял дом купца Матвеева, который находился на Петропавловской, 52. Этот памятник был построен в XIX столетии. Теперь вот неизвестно, что произойдет с двухэтажной «Типографией Каменского» на перекрестке Ленина, 12 и Н. Островского.

И это я еще молчу про дом Третьяковой на Советской, 32, судьба которого висит буквально на волоске. И кто даст гарантию, что и этот памятник не разрушат под предлогом невозможности реставрации?

Глядя на то, как исчезает пермская старина, невольно вспоминается судьба уничтоженного в 20-е годы прошлого века Архирейского некрополя, на котором упокоились герои Отечественной войны 1812 года, известные и уважаемые в Перми граждане, купцы, меценаты, ученые и врачи. Настораживает тот факт, что дореволюционное здание не относилось к объектам культурного наследия. Почему и по какой причине его не внесли в этот список, стоит только догадываться. Неужели чиновники не понимают, что каждое дореволюционное здание - это априори объект культурного наследия?

Никто не будет отрицать тот факт, что за последние 20 лет Пермь превратилась в современный город. Было построено огромное количество торгово-развлекательных центров, жилых домов, деловых и административных зданий. Бесспорно, краевая столица должна быть современной и благоустроенной. А жителям, как Перми, так и других городов региона, должно быть комфортно и удобно. Вот только «современность» и «благоустроенность» краевой столицы - одного из важнейших промышленных центров России не может обойтись одними реконструкциями аэропорта и строительством современных высоток, фонтанов, театров и арт-объектов. Должно быть уважительное отношение к памятникам старины. Но то, в каком состоянии они находятся, не дает поводов для радости.

Пермяки имеют полное право знать историю своего родного города. И вживую, а не на старых фотографиях, видеть памятники архитектуры, которые помнили их прадеды. Как мы сами относимся к своему наследию, таким будет и отношение к нам со стороны гостей города, путешественников или тех, кто приехал в Пермь на учебу. Чтобы сердце и душа человека вновь тянули его в наши края, Пермь не должна быть обезличиным городом, каким уже давно стали многие российские города.

Я считаю, что ситуацию может спасти принятие на уровне Государственной Думы полного запрета на снос исторических объектов, построенных не позднее 1920 года. То есть чей возраст составляет 100 и более лет. Вне зависимости от состояния, в котором они находятся на данный момент.

В противном случае в один прекрасный день пермяки проснутся и уже не увидят ни купеческих особняков, ни старинных памятников архитектуры, доставшихся нам от наших предков.

Денис ДУМЛЕР

ФОТО: 59.ru

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