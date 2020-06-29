 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: газетный номер


Главная

13:39 | 30.06.2020

Пермь лишилась еще одного исторического здания

В Перми вновь снесли историческое здание XIX века. На сей раз жертвой войны с пермской стариной стал Дом городского головы Петра Сигова, который располагался на Екатерининской, 60. В мэрии сообщили, что здание признанно аварийным еще в 2013 году и к объектам культурного наследия не относится.
Ситуацию комментирует пермский историк Денис Думлер.
- Что тут можно сказать? Хорошо мы готовимся к юбилею краевой столицы. Снесенный дом на Екатерининской, 60 принадлежал одному из самых известных и уважаемых граждан Перми - Петру Ерофеевичу Сигову. Он был предпринимателем, дважды избирался в Пермскую городскую Думу, с 1885 по 1890 год являлся пермским городским головой. Затем получил титул Почетного гражданина Перми. И вот теперь дом, в котором жил этот достойный человек, уничтожен. А ведь его вполне можно было отреставрировать. Он бы мог еще послужить. Можно было установить на его фасаде памятную доску в честь знаменитого жильца…
Конечно, это уже далеко не первый случай, когда город теряет исторические здания. В прошлом году был снесен дом на Сибирской, 22 - историческое здание 1916 года постройки. Недавно город потерял дом купца Матвеева, который находился на Петропавловской, 52. Этот памятник был построен в XIX столетии. Теперь вот неизвестно, что произойдет с двухэтажной «Типографией Каменского» на перекрестке Ленина, 12 и Н. Островского.
И это я еще молчу про дом Третьяковой на Советской, 32, судьба которого висит буквально на волоске. И кто даст гарантию, что и этот памятник не разрушат под предлогом невозможности реставрации?
Глядя на то, как исчезает пермская старина, невольно вспоминается судьба уничтоженного в 20-е годы прошлого века Архирейского некрополя, на котором упокоились герои Отечественной войны 1812 года, известные и уважаемые в Перми граждане, купцы, меценаты, ученые и врачи. Настораживает тот факт, что дореволюционное здание не относилось к объектам культурного наследия. Почему и по какой причине его не внесли в этот список, стоит только догадываться. Неужели чиновники не понимают, что каждое дореволюционное здание - это априори объект культурного наследия?
Никто не будет отрицать тот факт, что за последние 20 лет Пермь превратилась в современный город. Было построено огромное количество торгово-развлекательных центров, жилых домов, деловых и административных зданий. Бесспорно, краевая столица должна быть современной и благоустроенной. А жителям, как Перми, так и других городов региона, должно быть комфортно и удобно. Вот только «современность» и «благоустроенность» краевой столицы - одного из важнейших промышленных центров России не может обойтись одними реконструкциями аэропорта и строительством современных высоток, фонтанов, театров и арт-объектов. Должно быть уважительное отношение к памятникам старины. Но то, в каком состоянии они находятся, не дает поводов для радости.
Пермяки имеют полное право знать историю своего родного города. И вживую, а не на старых фотографиях, видеть памятники архитектуры, которые помнили их прадеды. Как мы сами относимся к своему наследию, таким будет и отношение к нам со стороны гостей города, путешественников или тех, кто приехал в Пермь на учебу. Чтобы сердце и душа человека вновь тянули его в наши края, Пермь не должна быть обезличиным городом, каким уже давно стали многие российские города.
Я считаю, что ситуацию может спасти принятие на уровне Государственной Думы полного запрета на снос исторических объектов, построенных не позднее 1920 года. То есть чей возраст составляет 100 и более лет. Вне зависимости от состояния, в котором они находятся на данный момент.
В противном случае в один прекрасный день пермяки проснутся и уже не увидят ни купеческих особняков, ни старинных памятников архитектуры, доставшихся нам от наших предков.
Денис ДУМЛЕР
ФОТО: 59.ru

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:23 | 30.06.2020
Село Кочёво станет самой северной газифицированной точкой на карте Прикамья

14:08 | 30.06.2020
В Екатеринбурге перекроют улицу Дальневосточная и переулок Широкий

14:07 | 30.06.2020
Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

13:49 | 30.06.2020
Мэрии Екатеринбурга предложили увеличить территорию парка XXI Партсъезда

13:36 | 30.06.2020
Искусственный интеллект поможет выявить незаконные вырубки в Пермском крае

13:30 | 30.06.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в угоне автомобиля

13:23 | 30.06.2020
«Горьковка» приглашает в летний читальный зал

13:08 | 30.06.2020
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале поднялся до 1,2 балла

12:48 | 30.06.2020
В Екатеринбурге коронавирус выявили еще у 255 человек

12:47 | 30.06.2020
В Прикамье третий день подряд основные показатели соответствуют второму этапу ограничительных мер

12:44 | 30.06.2020
Уральские врачи вылечили от коронавируса еще 150 человек

12:41 | 30.06.2020
На Среднем Урале от коронавируса скончались еще два человека

12:39 | 30.06.2020
В Пермском крае обнаружили уникальный скелет двоякодышащей рыбы

12:38 | 30.06.2020
В России коронавирус подтвердили еще у 6 693 человек

12:34 | 30.06.2020
Еще 276 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

12:34 | 30.06.2020
В Прикамье выявлено 54 новых случая коронавируса

12:21 | 30.06.2020
В Екатеринбурге обвиняемым в изнасиловании девушки экс-полицейским смягчили меру пресечения

11:59 | 30.06.2020
1 июля в школах Екатеринбурга стартует третий этап записи детей в первые классы

11:31 | 30.06.2020
В Екатеринбурге предприятие задержало зарплату 421 работнику

11:05 | 30.06.2020
Обновлена карта распространения COVID-19 в Свердловской области

10:46 | 30.06.2020
На свердловских автобусных маршрутах восстанавливается пассажиропоток

10:37 | 30.06.2020
«Уралкалий» опубликовал отчет об устойчивом развитии в 2019 году

10:22 | 30.06.2020
В Екатеринбурге Михаил Карполь и «уралочки» проведут тренировку для горожан

09:56 | 30.06.2020
Ксения Собчак заявила о насилии над воспитанниками Среднеуральского монастыря

09:38 | 30.06.2020
Екатеринбуржец перестал платить алименты и задолжал 120 тысяч рублей

09:19 | 30.06.2020
На Среднем Урале за ночь сгорели три автомобиля

29.06.2020

21:49 | 29.06.2020
Началась разработка проекта первого этапа благоустройства Юго-Западного лесопарка в Екатеринбурге

20:59 | 29.06.2020
За сутки свердловские медики провели 9477 исследований проб на коронавирус

20:26 | 29.06.2020
В Екатеринбурге начался опрос по реконструкции парка XXII Партсъезда

20:13 | 29.06.2020
В Свердловской области в День молодежи прошел семичасовой онлайн-марафон

19:51 | 29.06.2020
В Нижнем Тагиле будут судить свердловчанина, обвиняемого в ложном сообщении об угоне

19:24 | 29.06.2020
В Красноуральске суд обязал предоставить жилье мужчине, стоящему на учете более 17 лет

19:00 | 29.06.2020
В Свердловской области начали работать библиотеки

18:44 | 29.06.2020
Шестерых екатеринбуржцев лишили водительских прав по требованию прокуратуры

18:30 | 29.06.2020
Пассажиропоток на межмуниципальных маршрутах в Свердловской области увеличился на 60%

18:09 | 29.06.2020
В Екатеринбурге начнет работать новая благотворительная организация

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 