Пермь: газетный номер
18:20 | 17.06.2020
В Пермском крае запускаются проекты по летней занятости детей
Как отметила на видеоселекторе вице-премьер правительства Пермского края Татьяна Абдуллина, в ситуации с распространением коронавируса пока нет возможности в полной мере организовать летнюю занятость детей. Это вызывает сложности у работающих родителей, которые воспитывают несовершеннолетних ребят. Дети, зачастую, находятся дома или гуляют на улице без присмотра взрослых. Краевое правительство согласовало с управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вопрос организации малых форм летней занятости детей. Так, в 13 муниципалитетах начнётся реализация проекта «Ребята нашего двора» с привлечением 150 наставников из числа активной молодежи, имеющей сертификаты вожатых или педагогов. Будут сформированы группы детей из пяти человек. В течение двух недель наставники будут заниматься с ребятами на базе клубов по месту жительства, ТОСов, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта с соблюдением всех мер безопасности в период пандемии.
Татьяна Абдуллина вышла к руководству волонтёрского центра «Единой России» с предложением подключить волонтёров к организации летней занятости детей. Добровольцы во время самоизоляции оказали огромную помощь людям старшего поколения, и сейчас могут быть полезны в решении других задач.
«Деятельность волонтёрского центра в период пандемии показала, что это огромный ресурс, который помог нам в работе с пожилыми людьми, в доставке им продуктов первой необходимости. И теперь добровольцы могут помочь нам в организации занятости детей в летние месяцы. Сегодня этот ресурс волонтёров очень нужен и важен для нас», - отметила Татьяна Абдуллина.
Волонтёрский центр оперативно отреагировал на предложение правительства. Совместно с федеральным партийным проектом «Детский спорт» запускается проект «Дворовый тренер – волонтёр». Он будет реализовываться параллельно с краевым проектом «Ребята нашего двора». Это позволит охватить разными формами досуга большее количество ребят. На видеоселекторе о партийном проекте подробно рассказал координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Приволжском федеральном округе Василий Кузнецов. Планируется, что волонтёры пройдут специальное обучение в Центре тестирования, методологии и совершенствования результатов ВФСК ГТО г. Перми, получат соответствующий сертификат, что они могут работать инструкторами. Готовить к тренерской работе их будут: профессор кафедры педагогики ПГГПУ Галина Белова, заслуженный работник физической культуры и спорта Борис Лялин и инструктор-методист МАУ «ГСКК» г. Перми Станислав Ольшанецкий.
На первом этапе к проекту подключатся два района Перми – Мотовилихинский и Индустриальный, на втором – остальные районы краевой столицы, на третьем – все муниципальные образования региона. Обучение волонтёров Индустриального района и Мотовилихи начнётся 22 июня, курс лекций составит 72 часа. На первой лекции им расскажут об основах организации тренировок на муниципальных дворовых мини-стадионах, познакомят с основными аспектами тестирования ВФСК ГТО. Участники получат как научную, так и практическую базу для организации занятий физкультурой на спортивных плоскостных сооружениях. Как только региональный оперативный штаб и управление Роспотребнадзора разрешат проводить занятия с детьми в малых группах, будет дан старт досуговым мероприятиям на мини-стадионах.
«В Перми сегодня насчитывается более 40 мини-стадионов по месту жительства, на которых можно будет проводить занятия для детей в организованных группах. Для волонтёров это будет новый вид деятельности, это возможность самореализоваться, изменить мир к лучшему. Думаю, в будущем организовать досуг можно не только для детей, но и пожилых людей, которым тоже нужна физическая активность и общение», - говорит Василий Кузнецов.
Как подчеркнула координатор волонтёрского центра «Единой России», член Генерального совета партии Елена Савельева, в волонтёрском центре сегодня задействованы порядка 800 добровольцев.
«Нам этот проект интересен ещё и тем, что в нашу дружную волонтёрскую команду могут войти те подростки, которые сейчас занимаются физкультурой и спортом на дворовых площадках. Наши добровольцы уже доказали, что могут решать самые разные задачи. Работа инструкторами даст новый толчок развитию волонтёрского движения в Пермском крае», - сказала Елена Савельева.
Напомним, волонтёрский центр «Единой России» работает на площадке региональной общественной приёмной председателя партии с 24 марта 2020 года. В муниципалитетах организована работа 52 местных волонтёрских штабов. За 2,5 месяца работы от жителей поступило порядка 61 тысячи обращений, из которых добровольцы взяли в работу более 12 тысяч.
© «Вечерние ведомости»
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