В Прикамье работники НТО объединятся в профсоюз

14:54 | 1.06.2020

Кроме того, в Перми открывается проектный офис по возврату незаконно взысканных штрафов

29 мая в Instagram прошла online-пресс-конференция на тему «Правовые последствия определения Конституционного суда о запрете размещения НТО (нестационарных торговых объектов) на придомовых территориях». Также спикеры – лидер региональной общественной организации «За сохранение НТО» Екатерина Безгодова и член Высшего совета «Партии Роста», экономист Антон Любич - рассказали об изменении названия и юридического статуса общественной организации «За сохранение НТО» и о создании проектного офиса по взысканию из бюджета незаконно выписанных штрафов за размещение НТО.

- Для нас было принципиально важно еще раз обсудить юридическую трактовку Определения Конституционного суда, поскольку до сих пор чиновники пытаются трактовать его в свою пользу, - поясняет Екатерина Безгодова. - При том, что в документе ясно говорится: вопрос о том, размещать ли на придомовой территории НТО, решают собственники многоквартирного дома. Власти города имеют право вмешиваться только с точки зрения благоустройства, в части внешнего облика НТО.

- Екатерина Олеговна, как планируется изменить статус организации «За сохранение НТО»?

- Речь идет о регистрации профсоюза работников НТО. Документы готовы, ждем отмены режима самоизоляции, чтобы зарегистрировать профсоюз. Более чем за год существования нашей организации мы вольно или невольно из борцов за сохранение НТО переросли в защитников работников всей этой сферы. Сейчас сложно говорить, насколько многочисленным будет профсоюз, но к нам обращается очень много людей, которые потеряли работу, доход - потому что в этой сфере предприниматели часто сами же и являются работниками. Например, к нам обратились члены семьи, которая занималась изготовлением ключей и работала через НТО. У них закрыли все точки, люди остались без доходов, не представляют, что делать.

Перепрофилироваться всей семьей сложно, а в сфере НТО семейный бизнес – распространенное явление. Много работников старше 40 лет, которые всю жизнь работали в торговле именно в формате НТО. Куда им пойти? На рынке рабочих мест нет такого количества вакансий.

- Как мы уже говорили, в условиях пандемии НТО были бы особенно полезны и бизнесу, и потребителям.

- Безусловно. НТО - это шаговая доступность, минимум контактов и общения, потому что торговля идет через окно или в небольших помещениях, где легко ограничить количество покупателей. Это минимизация риска заражения. В торговых сетях это невозможно, в супермаркете дистанцию не обеспечишь. Плюс отсутствие масок, перчаток у покупателей – все это мы сейчас и наблюдаем.

Еще один момент – у многоквартирных домов, которые лишены дохода от НТО, увеличивается бремя содержания жилого фонда. Все ложится на плечи собственников, в то время как многие из них тоже потеряли работу или часть дохода. НТО во всех отношениях хороший выход. Поэтому мы и добиваемся, чтобы городские Правила благоустройства были отменены и прописаны в соответствии с законом.

Кстати говоря, на федеральном уровне с 5 мая вступили в силу новые правила противопожарной безопасности, и там отсутствует пункт о необходимости дистанции в 15 метров между жилым домом и другими объектами. И никаких других запретов тоже не прописано. Да и раньше существовавшее ограничение не должно было распространяться на НТО – это не строение, а временное сооружение. Соответственно, городские Правила благоустройства не соответствуют федеральному законодательству.

То же говорится в определении Конституционного суда, которое подтверждает: жители имеют право принимать решение об использовании своей земли. Фактически мы все время были в рамках правового поля и никогда за них не выходили. А вот пермские власти постоянно игнорировали федеральные нормы - им указ был не писан!

- В условиях, когда власти предлагают предпринимателям помощь, вопрос защиты их прав остается актуальным?

- Мы много общаемся с предпринимателями, и не только представителями НТО, и видим: люди чаще всего не могут воспользоваться этой помощью. Не попали в нужные списки. Например, потому, что у нас большая путаница с ОКВЭДами. При регистрации налоговая инспекция требовала присвоить организации общий ОКВЭД, в который включается очень много подОКВЭДов. Власти в рамках помощи включили в нормативные документы именно подОКВЭДы, и из-за этого многие организации не попадают в перечень пострадавших. Например, у организации установлен общий ОКВЭД «торговля». Там есть подОКВЭДы «оптовая торговля» и «розничная торговля», фактически организация занимается и тем, и другим. Но им запретили работать, потому что общий ОКВЭД не включен в постановление.

Пострадали автомастерские – они тоже, как правило, размещаются в НТО. Кроме того, в Пермском крае очень много фермерских хозяйств. И большинству фермеров было удобно реализовывать продукцию через НТО, продавать свой товар без посредников по реальной цене. И покупатель получал продукты с минимальной накруткой и всегда свежие – потому что НТО не может закупать большие объемы. Альтернатива для фермера – организовывать рабочее место в торговых центрах. Если они закрыты, фермерское хозяйство вообще не может продать продукцию. А сворачивание производства ведет к тому, что и сам фермер, и его работники теряют доход. И больше ничего и не покупают как потребители. Опасная ситуация для экономики. Когда начинаешь раскручивать эту цепочку - здесь одно цепляется за другое.

НТО – это возможность минимизировать затраты при создании рабочих мест. Построить НТО дешевле, чем приобрести помещение на 1 этаже МКД или площадь в ТЦ, аренда земли под НТО тоже дешевле, чем площади в ТЦ или жилом доме.

А самый главный момент – это создание конкурентной среды. Если ее нет - сейчас мы можем получить рост цен, которые в тех же супермаркетах при отсутствии конкуренции пойдут вверх.

- Чем будет заниматься проектный офис, который вы открываете в Перми?

- Это будет юридическая контора, которая будет представлять интересы предпринимателей, управляющих организаций, ООО, физических лиц, незаконно оштрафованных на основании Постановления правительства Пермского края о штрафах, которое отменено Верховным судом РФ в октябре прошлого года. Сначала оно было отменено краевым судом, а потом это решение устояло во всех инстанциях. Проектный офис будет помогать возвращать штрафы из бюджета города Перми.

- Насколько значительны суммы штрафов?

- Только по одному Ленинскому району предприниматели и физлица были оштрафованы более чем на 4 млн рублей. Это без учета ТСЖ. И это, учтите, не самый протяженный район Перми. Вот и представьте «масштаб бедствия». На ТСЖ штрафы накладывались от 90 до 250 тысяч рублей. Получается несколько десятков миллионов рублей.

- Есть ли прогресс в переговорах с городской администрацией?

- Пока нет. На прошлой неделе администрация проводила встречу с предпринимателями Ленинского района, я заявилась на нее как представитель НКО «За сохранение НТО». Мне было отказано - под тем предлогом, что я не имею отношения к Ленинскому району... Что касается комиссии для помощи предпринимательскому сообществу в условиях пандемии, которую создали по указанию главы города, в нее не был включен ни один представитель сообщества. И меры, которые там разрабатываются, показывают, насколько чиновники оторваны от жизни. Потому что этими мерами не может воспользоваться большинство предпринимателей. Словом, вопросов больше, чем ответов.

Александр КРАСНОВ

ФОТО: НКО «За сохранение НТО»

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