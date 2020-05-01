Пермь: газетный номер
13:00 | 27.05.2020
Генплан Перми и Правила застройки скорректированы
Пермская городская Дума приняла ряд градостроительных решений
В рамках Часа депутата на пленарном заседании начальник Управления МВД по городу Перми Алексей Туров рассказал о результатах работы за прошедший год. По его словам, на территории города в 2019 году заметно сократилось количество краж из квартир: в 2018 году было зарегистрировано 148 преступлений, а в 2019 – 90. Остаток нераскрытых преступлений уменьшился фактически в 2 раза. В несколько раз снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения: в 2016 году было зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, в 2019 году – 1984.
Важное место в работе органов внутренних дел занимает профилактическая работа с подрастающим поколением. Управление МВД по городу Перми в 2019 году провело более 6 тысяч разъяснительных бесед, сотрудники приняли участие в 821 родительском собрании, проведено 4 крупных мероприятия по профилактике ДТП. Также Алексей Туров подчеркнул, что в 2019 году более 1,2 тысячи представителей общественности участвовали в охране порядка на культурно-зрелищных, спортивных и публичных мероприятиях.
Депутаты в целом высоко оценили работу пермской полиции и задали ряд уточняющих вопросов. Так, депутат Владимир Молоковских поинтересовался, какие меры предпринимаются для борьбы с мошенниками. Алексей Туров разъяснил, что алгоритм давно отработан, проводятся профилактические мероприятия, помогают ветеранские организации.
Депутат Сергей Захаров предложил активнее бороться с граффити. Алексей Туров считает, что следует усилить видеонаблюдение.
Депутат Геннадий Сторожев поднял вопрос о поджогах при расселении ветхих и аварийных домов. Алексей Туров отметил, что проблема касается не только ветхого и аварийного жилья, в каждом случае органы внутренних дел взаимодействуют с МЧС, устанавливается причина происшедшего.
Несколько вопросов касались строительства участковых пунктов в крупных микрорайонах. Алексей Туров ответил, что в планах на этот год - открытие 13 пунктов, также планируется организовать мобильные пункты.
Депутаты Павел Фадеев и Вероника Куликова предложили Алексею Турову повысить качество реагирования ведомства на запросы от граждан и обратить особое внимание на случаи неэффективного расходования бюджетных средств в городе.
В ходе пленарного заседания депутаты пересмотрели нормативы градостроительного проектирования в городе Перми. Они поддержали проект по дополнению местных нормативов градостроительного проектирования. Так, теперь предусмотрена возможность уменьшения показателя расчета площади земельных участков для дошкольных и средних образовательных учреждений на 20% и 35%, соответственно.
Заместитель главы администрации Перми - начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова подчеркнула, что была проведена масштабная экспертно-аналитическая работа, и она показала, что у города есть возможность для применения данного норматива.
Председатель думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Алексей Дёмкин отметил: «Проект не должен противоречить действующим техническим и санитарным нормам, а также сохранить действующие нормативы при проектировании. Изменение показателей отдельно стоящих объектов должно допускаться только при соблюдении всех норм и регламентов».
Напомним, что нормы для определения размера земельного участка, где планируется разместить образовательное учреждение, содержатся в «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.07.01-89, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 30.12.2016 №1034/пр и в «Местных нормативах градостроительного проектирования в городе Перми». В настоящее время мера по уменьшению показателя носит рекомендательный характер, и прохождение экспертизы затрудняется. Принятые изменения позволят избежать трудностей при реализации проектов, связанных с образовательными учреждениями.
Также предметом обсуждения стали изменения в Генеральный план города Перми. Депутаты Думы поддержали проект решения, в котором предусматривается сокращение ул. Советской на участке от ул. Осинской до ул. Попова без ее пересечения в Ленинском районе.
Напомним, что в рамках инвестиционного проекта на данном участке будет построен многофункциональный центр с гостиницей. Для повышения доступности к объекту на ул. Советской будет обустроен надземный пешеходный переход и расширена автомобильная дорога. Однако ул. Попова имеет крутые откосы, перепад высот на пересечении улиц Попова и Советской составляет 9 метров, организация сквозного проезда через ул. Попова без сложных инженерных решений невозможна.
Депутат Илья Лисняк поинтересовался, сможет ли застройщик перекрыть пешеходный переход. Администрация пояснила, что такой возможности у застройщика не будет, по завершении работ переход будет передан муниципалитету.
Кроме того, внесены изменения в параметр высотности «не менее 4-х этажей» для зон центра и жилой застройки. Изменение нижнего предела высотности для данных зон необходимо для строительства объектов коммунального обслуживания. Обычно высота таких объектов не превышает 1-2 этажей, однако, в соответствии с правилами, для проведения их реконструкции требовалось увеличивать этажность.
Как отметили в администрации Перми, отмена параметра окажет благоприятное влияние на инвестиционный климат города, а также позволит избежать возможных трудностей при строительстве торговых и административных зданий в будущем.
Депутаты Пермской городской Думы поддержали проект единогласно.
ФОТО: duma.perm.ru
© «Вечерние ведомости»
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