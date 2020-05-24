Без срока давности

14:32 | 25.05.2020

Дмитрий Анащенко: Работа по розыску пропавших детей не прекращается никогда

25 мая – Международный день пропавших детей. По традиции, в этот день проводятся просветительские мероприятия. В образовательных учреждениях педагоги рассказывают детям о правилах общения с незнакомыми людьми, волонтеры раздают памятки родителям, транслируются тематические передачи.



Вопросам защиты детей Следственный комитет России всегда уделяет особое внимание, и огромное значение в деятельности ведомства придается розыску пропавших детей.



- Важную роль в поисковых мероприятиях играет оперативное реагирование на все сообщения о пропавших детях, - отмечает заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Дмитрий Анащенко. - В следственном управлении все факты исчезновения несовершеннолетних ставятся на контроль руководителем управления.Быстрое реагирование на такие сообщения и координация всех усилий в большинстве случаев приносят положительный результат.



Приступая к розыску без вести пропавших детей, следователи и криминалисты включают все свои профессиональные ресурсы, действуют четко и последовательно, не упуская ни одной детали. В таких ситуациях крайне важно организовать слаженное взаимодействие с коллегами из полиции, МЧС, сотрудниками частных охранных предприятий, волонтерами. Немаловажный фактор – знание и умелое применение криминалистического оборудования и спецтехники.



- Дмитрий Сергеевич, как это происходит на практике?



- Осенью прошлого года в Мотовилихинском районе города Перми пропала 15-летняя девушка, которая ушла из дома. Незамедлительно были организованы широкомасштабные поисковые мероприятия, возбуждено уголовное дело. Были детально допрошены более 120 человек: все близкие родственники пропавшей, знакомые, одноклассники, директор, классный руководитель, педагоги и психологи учебного заведения, где она обучалась.



С применением криминалистической техники (мобильного источника криминалистического света «Микс-450», детектора нелинейных переходов «NR-2000») проведен тщательный осмотр в квартире семьи и на их дачном участке. Тщательно исследовали личные вещи попавшей и её сотовый телефон. В микрорайоне были обнаружены и изъяты 86 камер наружного видеонаблюдения. После осмотра видеозаписей установили маршрут передвижения девочки.



Все участки местности по маршруту передвижения пропавшей прочесывались. Ежедневно были задействованы свыше 500 человек: следователи, криминалисты, сотрудники различных подразделений полиции, МЧС, волонтеры, частные охранники иводители. Средства массовой информации информировали население о розыске несовершеннолетней.



На четвертые сутки во время патрулирования по ориентировкам сотрудники полиции и волонтёры нашли девушку в другом районе города. Преступлений в отношении ребенка не совершалось.



- Насколько часты такие происшествия?



- В 2020 году следственными подразделениями следственного управления зарегистрировано 72 сообщения о безвестном исчезновении несовершеннолетних. С 1 января текущего года в розыск объявлялось 43 несовершеннолетних, пропавших без вести. Все они найдены.



Масштабность любых поисковых мероприятий по безвестному исчезновению ребенка, к сожалению, не всегда приводит к обнаружению пропавшего. На сегодняшний день за все годы регистрации таких случаев не разыскано трое несовершеннолетних, потерявшихся в 2011, 2012 и 2016 году. По этим фактам возбуждены уголовные дела. Деятельность в этом направлении не прекращается ни на минуту. Иногда такие преступления раскрываются спустя годы, но работа по делам об исчезновении детей не прекращается никогда.



- Насколько велика роль волонтеров в розыске пропавших детей?



- Конечно, большую помощь в розыске оказывают неравнодушные граждане и волонтерские организации, с которыми управление активно сотрудничает на протяжении многих лет. Благодаря возможности волонтеров массово поднять жителей города и края в поисках пропавших или похищенных детей, да и взрослых, принимает участие все больше неравнодушных прикамцев. Широкомасштабные поиски с участием местных жителей в



прошлые годы были организованы волонтерскими организациями в Перми, Березниках Кунгуре, Краснокамске. Благодаря помощи волонтеров в Оренбургской области был задержан опасный преступник, который похитил девочку и впоследствии оказался причастен к особо тяжким преступлениям в отношении малолетних детей в Пермском крае. Практически со всеми отрядами поисковиков, действующими на территории Пермского края, в следственном управлении заключены соглашения о взаимодействии.



Следственное управление ежегодно отмечает работу волонтеров. Например, осенью 2019 года руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергей Сарапульцев в торжественной обстановке вручил благодарственные письма и подарочные сертификаты на приобретение технических средств представителям волонтерских организаций: поисковый отряд «Лиза Алерт» Пермь, общественная региональная организация «Регион 59 – поиск пропавших людей Пермский край и Пермь», Пермская региональная общественная организация по поиску пропавших, защите, спасению людей вусловиях чрезвычайных ситуаций «Поиск Пермь», Пермская региональная общественная организация по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».



Мы всегда выражаем благодарность гражданам и средствам массовой информации, принимающим участие в розыске пропавших без вести людей, - за активную гражданскую позицию, оказание всемерной поддержки и содействие ведомству.



- Какова общая статистика правонарушений в отношении детей?



- Если говорить в целом, в этом году мы отмечаем снижение числа преступлений, совершенных против жизни несовершеннолетних и их половой неприкосновенности: вдвое меньше возбужденных уголовных дел о совершении убийств и умышленных убийств, на 51,5% снизилось количество насильственных преступлений сексуального характера – 32 против 66 в первом квартале прошлого года. От преступных посягательств в первом квартале 2020 года погибло 2 детей, по уголовным делам, оконченным расследованием, потерпевшими признано 84 несовершеннолетних. По делам, уже рассмотренным в судах, не вынесено ни одного оправдательного приговора. Это говорит о высоком уровне работы следствия.



- Как организована профилактическая работа?



- Сотрудники следственного управления ежегодно принимают участие в профилактических мероприятиях. В этом году в связи с действующей самоизоляцией такие мероприятия сотрудники отдела криминалистики проводят онлайн. Так, вместе с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае и председателем правления общественной организации «Поиск-Пермь» Светланой Неволиной в радиопередаче «Диалог с молодыми» принял участие заместитель руководителя отдела криминалистики Владимир Гилев.



Внесено 54 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 15 человек. Министерством социального развития ведется постоянная работа по обучению социальных педагогов и психологов методикам раннего выявления правонарушений в отношении несовершеннолетних. Налажено взаимодействие с государственным автономным учреждением дополнительного образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения». С момента возбуждения уголовного дела обеспечивается участие психолога в реабилитации пострадавшего ребенка, что позволяет максимально восстановить его психическое состояние.



Представитель следственного управления входит в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пермском крае. Мы принимаем участие в межведомственных совещаниях и мероприятиях по вопросам профилактики, в летней краевой межведомственной программе «Поезд безопасности», которая реализуется с привлечением представителей МЧС, ГУ МВД России по Пермскому краю, Роскомнадзора, Министерства здравоохранения, а также студентов-волонтеров. Цель программы – создание условий для профилактики асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, обучение несовершеннолетних мерам личной безопасности.



В последние годы отмечается значимая Интернет-активность подростков, в том числе, их заинтересованность информацией, представляющей для них вред. С ноября 2018 года в краедействует Центр мониторинга социальных сетей. В августе 2019 года следственное



управление заключило соглашение о взаимодействии с Пермской региональной общественной организацией «ПравДа вместе», которая занимается мониторингом. Утверждена Дорожная карта по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в Пермском крае на 2020-2022 годы. Представитель следственного управления входит в состав межведомственной рабочей группы по профилактике деструктивного влияния на несовершеннолетних информации, размещенной в сети Интернет, при Министерстве территориальной безопасности Пермского края.



ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ



Говорите с ребёнком о безопасности в доверительной манере. Не пугайте ребенка, когда говорите о правилах безопасного поведения.



Не шутите над страхами ребенка, обсуждайте их открыто и вместе.



Приучите ребенка к тому, что его тело никто не имеет права трогать.



Объясните ребенку, кто такой «опасный незнакомец». Он может предложить ребенку пойти с ним (посмотреть щенка, котенка, птицу и т.д.), обещать сладости, деньги или попросить куда-то проводить, что-то показать. О таких случаях ребенок сразу должен рассказать родителям.



Никогда не указывайте на вещах ребенка его имя, злоумышленник может этим воспользоваться.



Ребенок не должен бояться или стесняться просить о помощи. Если ребенок потерялся в людном месте, научите его обращаться к людям в форме: полицейским, врачам и другим.



Ребенок должен уметь громко говорить: «Это не мой папа/ Это не моя мама», если его ведет посторонний человек.



Выучите с ребенком наизусть адрес проживания.



Если к вашему ребенку пришли друзья, обязательно сообщите об этом их родителям и договоритесь, кто будет сопровождать их до дома.



Если вы увидели на улице одинокого ребенка, обязательно спросите, не потерялся ли он, и предложите ему помощь. Делайте это спокойно, тогда ребенок быстрее объяснит, что случилось.



Ольга БОРЗУН



ФОТО: perm.sledcom.ru

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