Валерий Сухих: Прикамье вернется к привычной жизни

15:07 | 14.05.2020

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 11 мая объявил о завершении нерабочих дней, новых мерах поддержки граждан и бизнеса. Реализация этих мер началась и в Пермском крае.



«Президент объявил об окончании нерабочих дней, а значит, начинается трудоемкий период выхода из режима самоизоляции. Пермский край продемонстрировал хороший пример слаженной работы и сознательности в непростых и новых для всего мира условиях: принятие оперативных мер по поддержке граждан и бизнеса, переход на дистанционную работу и самое главное - ответственность за здоровье свое и окружающих. Общими усилиями, шаг за шагом Прикамье вернется к привычной жизни, но главным для нас остается – здоровье и благополучие жителей. Уверен, предложенные Владимиром Владимировичем меры поддержки гражданам и бизнесу смогут минимизировать риски и сделать постепенный выход из самоизоляции более безболезненным», - отметил председатель Законодательного собрания Влерий Сухих.



Большинство социальных мер касается семей с детьми. Так, начиная с 1 июня 2020 года, будет выплачиваться единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье в возрасте от 3 до 15 лет включительно без учета доходов. Для детей до 3-х лет с апреля по июнь предусмотрена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан увеличился в два раза – с 3 375 руб. до 6 751 руб.



Председатель комитета по социальной политике краевого парламента Сергей Клепцин отметил, что федеральные меры поддержки не исключают региональных. «Все льготы, которые были приняты ранее, продолжают работать. Сейчас вводятся дополнительные меры поддержки в период пандемии. Речь идет о льготах для всех семей с детьми, несмотря на то, какой у них доход и получали ли они поддержку ранее. Это не исключает региональных мер поддержки. В Пермском крае дополнительно предоставляются продуктовые наборы для детей из малоимущих семей и выплаты в размере одного МРОТ для малообеспеченных семей», - отметил депутат.



Часть обращения была посвящена мерам поддержки для бизнеса. С 1 июня предприятия в пострадавших отраслях и социально ориентированные НКО смогут получить зарплатные кредиты с возможностью погашения всей суммы кредита за счет государства.



Объем кредита – 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие сохранит занятость не ниже 90% от нынешней штатной численности, то кредит и проценты будут погашены государством. Если на уровне не ниже 80%, спишут половину.



Налоги и страховые платежи за второй квартал 2020 года будут отменены (за исключением НДС). По решению Президента самозанятым гражданам в полном объеме вернут налог на доход, уплаченный в 2019 году. Также этой категории предоставят «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут проводить налоговые платежи в 2020 году, не привлекая собственные средства. Индивидуальным предпринимателям, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях, предоставят налоговый вычет на страховые взносы в размере одного МРОТ.



По мнению председателя экономического комитета Заксобрания Татьяны Миролюбовой, важной поддержкой для предприятий являются предложенные президентом зарплатные кредиты под 2%: «На сегодняшний день ключевая проблема – это сохранение заработной платы. Откуда брать деньги предприятиям, если нет доходов от текущей деятельности. Эта мера важна и для малого бизнеса, и для крупных предприятий».



Также президент дал оценку эффективности ограничительных мер в России. По его словам, эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии.



ФОТО: Александр Фролов

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