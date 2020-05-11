Власти Прикамья определили условия смягчения режима самоизоляции

18:20 | 12.05.2020

Дмитрий Махонин: Изменение ограничений – это план доверия жителям

8 мая оперштаб обсудил этапы выхода из режима самоизоляции и критерии изменения ограничительных мер. Предполагается, что это будет происходить в 3 этапа, исходя из эпидемической ситуации в крае.



Глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что за последние 2 недели среднесуточный прирост заболевших в крае не превышает 5%, больницы полностью готовы к приему больных, оснащены всем необходимым оборудованием, аптеки обеспечены необходимым количеством медицинских масок и перчаток.



«В связи с этим считаю возможным пойти с 12 мая на частичное изменение условий самоизоляции. Предлагаю назвать это планом доверия жителям Пермского края. Что это значит? Это значит, что мы благодарим наших земляков за то, что они уже больше месяца проявляют дисциплину и умение соблюдать основные принципы самоизоляции. Во многом благодаря этому нам удалось добиться в регионе тех результатов по ситуации с заболеваемостью коронавирусом, которые на сегодня есть», – подчеркнул глава Прикамья.



Определены индикаторы, которые позволят переходить на новые этапы изменения ограничений: показатель ежедневного прироста инфицированных не более 5%; наличие свободного коечного фрнда в пределах 70%; сохранение интенсивности тестов до 3 тысяч в сутки. На основании этих индикаторов первые изменения ограничений начали действовать с 12 мая.



Режим самоизоляции не отменяется. Но жителям Прикамья разрешены одиночные прогулки и занятия спортом. Кроме того, свою деятельность возобновляют салоны красоты и магазины непродовольственных товаров.



Учреждения общепита и крупные торговые центры – это места, где риск заражения наиболее высок, поэтому ограничения на их работу сохранятся до 25 мая. Исходя из того, как будет складываться ситуация в течение 14 дней после первой корректировки режима самоизоляции, можно будет рассмотреть переход на следующий этап. Срок обусловлен инкубационным периодом коронавируса. ФОТО: permkrai.ru

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