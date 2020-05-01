Пермь: газетный номер
13:10 | 8.05.2020
Не выходя из дома: День Победы в Пермском крае
Жители Прикамья могут принять участие более чем в ста онлайн-событиях
Специальные программы, посвященные празднованию 75-летия Победы, подготовили театры. Пермский академический Театр-Театр 9 мая в 19.00 организует трансляцию концерта-реквиема «Поминальная молитва», посвященного Дню Победы. В программу вошли шедевры классической музыки, фольклорные произведения разных народностей, собранные и обработанные известным музыкантом Сергеем Старостиным, оригинальные танцевальные номера, документальная хроника, поэзия.
Также в этот день жители Прикамья смогут стать зрителями концертной программы «Песни военных лет» с участием ведущих артистов Пермского театра оперы и балета. А в 17.45 - присоединиться к трансляции спектакля из архива Пермского ТЮЗа «Веселый солдат». В 20.00 театр «У Моста» покажет весёлую лирическую комедию «Зурикела» о приключениях деревенского парня Зурико по роману грузинского писателя Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион».
Разнообразную программу представят и муниципальные театры. Березниковский драмтеатр 9 мая в 17.00 покажет онлайн-спектакль «Между строк». Артисты Драматического театра «Бенефис» для детей и молодёжи не только прочитают письма фронтовиков, но и поведают историю Березниковского театра в годы войны, расскажут о работе эвакуированного в Березники Ленинградского ТЮЗа. Затем в 18.00 на своем YouTube-канале театр устроит трансляцию спектакля «Не покидай меня».
Пермская филармония также присоединится к виртуальным мероприятиям. В 11.00 марафон трансляций откроет совместный концерт «Хорус-квартета» и Пермского губернского оркестра «За нашу Победу!». Затем пермяки услышат несколько праздничных концертов: «Песни военных лет» в исполнении государственного академического симфонического оркестра им. Светланова, «День Победы» с участием Дмитрия Хворостовского и знаменитую cимфонию №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. В завершение дня зрители увидят трансляцию концерта оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии. Начало концерта в 19.00.
Одним из основных событий дня станет премьера документального фильма об Уральском добровольческом корпусе под названием «Дивизия черных ножей», снятого киноцентром «Пермская синематека». Съемочная группа провела масштабную работу по изучению архивов и фондов музеев края, в ленте использовано 100 единиц архивных материалов, десятки книг и статей, воспоминания участников событий, фотографии. Премьера состоится на Едином региональном сайте, посвященном 75-летию Победы, 9 мая в 10:00.
Ожидают пермяков и новые выставочные проекты. Художественная галерея готовит новую виртуальную выставку «Плакат войны. Молотовские агитмастерские». В Пермском краеведческом музее будет дан старт циклу публикаций, посвященный личным история жителей края.
Глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что День Победы никто не отменял, крупнейшие события будут проведены в другие даты, а большая часть праздничных мероприятий и акций - переведены в онлайн: «Жители Пермского края должны даже при таких обстоятельствах почувствовать праздник, прежде всего я говорю о ветеранах, которые ценой здоровья и жизни добывали победу. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы украсить города, привести в порядок памятники, монументы, стелы, посвященные Победе. Нужно во всех территориях края провести ремонт знаковых улиц, носящих имена героев войны. Эту задачу никто не снимал».
Отметим, афиша онлайн-событий также включает мероприятия для детей. 9 мая 2020 года в 11.00 Центральная детская библиотека города Перми проведет V городской конкурс для детей и подростков «Ко мне стихи приходят как друзья». Праздничные мероприятия для своих юных читателей организует и краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина. В 13.00 библиотека проведет виртуальную викторину для детей и родителей «Что мы знаем о войне», а в 14.00 участники смогут погрузиться в атмосферу военных лет на мастер-классе «Заветный фронтовой треугольник». Завершить праздничный день пермяки смогут виртуальной прогулкой по «Маршруту Победы». Познакомиться с историей города Перми (в годы войны - город Молотов) и по-новому взглянуть на 75 городских зданий и предприятий, каждое из которых играло важную роль в годы Великой Отечественной, можно уже сегодня на сайте.
ФОТО: www.permkrai.ru
© «Вечерние ведомости»
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