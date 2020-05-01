Пермь: газетный номер
19:58 | 6.05.2020
8-800-2000-122: о том, что волнует каждого
Вебинар проходит при информационной поддержке Союза журналистов России. В наше непростое время, полное трудностей и кризисных ситуаций, крайне важна возможность вовремя и доступно получить помощь психолога. Особенно для детей, подростков, их пап и мам. Ведь сегодня в их жизнь, помимо обычных проблем, связанных с взрослением, выстраиванием отношений друг с другом, добавился стресс, вызванный пандемией COVID-19, со всеми сопутствующими тревогами, переживаниями, вынужденным затворничеством в четырех стенах.
В нашей стране для оказания экстренной психологической помощи детям и родителям 10 лет назад Фондом поддержки детей был создан Общероссийский детский телефон доверия. И сегодня работа психологов-консультантов этой службы очень актуальна и востребована. С первого дня своей работы Детский телефон доверия выполняет важнейшую миссию: специалисты службы помогают детям, подросткам и их родителям преодолевать психологические проблемы и находить выход из сложных жизненных ситуаций. Анонимно, конфиденциально и совершенно бесплатно.
На вебинаре пойдет речь о важных аспектах работы Телефона доверия за прошедшие годы, о сегодняшнем дне и его актуальных вызовах. Мы будем говорить о «вечных» проблемах, которые ежедневно доверяют психологам-консультантам абоненты: превратности первой любви, ссоры с друзьями и родными, школьный стресс и страх перед сдачей ЕГЭ, буллинг и кибербуллинг, депрессии на грани суицида. Постараемся разобраться, почему подростки затевают опасные игры (от «Синих китов» до «Исчезнуть на 24 часа») и как удержать их от опасной черты. Разумеется, не останется без внимания тема пандемии коронавируса и ее последствий.
Как психологи-консультанты помогали противостоять информационному стрессу, преодолевать страх и тревогу? Как выявляли у абонентов признаки панической атаки и как работали с такими обращениями? Какие советы получали взрослые, чтобы помочь подростку пережить режим самоизоляции? Что помогло родителям и подросткам предупредить разгорающиеся конфликты и сохранить добрые отношения в семье? Как, по прогнозам психологов, изменится наше общество после окончания пандемии и с какими новыми вызовами, возможно, придется столкнуться?
Спикеры вебинара. Эксперты Фонда поддержки детей представят актуальные статистические данные и поделятся эксклюзивной аналитической информацией, касающейся деятельности Детского телефона доверия.
Сециалисты-практики, работающие в региональных службах Телефона доверия, расскажут, как меняется тематика обращений, с какими реальными ситуациями они помогали справляться детям и взрослым.
Популярные артисты, принимавшие участие в продвижении Телефона доверия, поделятся своим мнением о том, почему так важно, чтобы дети, подростки и их родители не боялись обратиться за психологической помощью и чтобы она была доступна каждому.
Вебинар состоится 14 мая. Начало в 11 часов по московскому времени. Участие в мероприятии бесплатно. Для подключения необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке http://ikm6uim4.plp7.ru/ . По вопросам регистрации и подключения журналисты могут обращаться по телефону 8 962 933 46 14 к Екатерине Грошевой. По организационным вопросам можно общаться к модератору вебинара Светлане Шевченко - 8 903 713 33 32.
СПРАВКА
Детский телефон доверия был создан Фондом в 2010 году. Его работу в 85 регионах страны обеспечивают более 200 организаций, подключенные к единому номеру 8-800-2000-122. Ежегодно психологи-консультанты принимают по миллиону обращений от юных и взрослых абонентов. В мае 2020 года ожидается десятимиллионный звонок. www.fond-detyam.ru
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:23 | 6.05.2020
Свердловские синоптики предупреждают о смоге
20:04 | 6.05.2020
В Прикамье разрешат мероприятия к юбилею Победы до 5 участников
20:04 | 6.05.2020
МЧС предупредил свердловчан об опасностях аномально жаркой погоды
19:45 | 6.05.2020
Куйвашев предостерег любителей прогулок в условиях самоизоляции
19:31 | 6.05.2020
В столице Урала исчезнут супермаркеты «Райт»
19:17 | 6.05.2020
Масочный режим введут на всей территории Среднего Урала
18:30 | 6.05.2020
Уральским сотрудникам «Почты России» пообещали повысить зарплаты
17:47 | 6.05.2020
Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию более шести тысяч объектов Свердловской области
17:33 | 6.05.2020
В Свердловской области оштрафована «Хорошая аптека» за нарушение лицензионных требований
16:56 | 6.05.2020
В Свердловской области полыхал пожар площадью 200 квадратных метров
16:24 | 6.05.2020
На Средний Урал идет лето: прогноз погоды на вторую половину недели
15:37 | 6.05.2020
В Китае заявили, что пандемия коронавируса началась не с Уханя
15:18 | 6.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд
15:09 | 6.05.2020
День Победы в Пермском крае: жители смогут принять участие более чем в ста событиях, не выходя из дома
15:07 | 6.05.2020
В Екатеринбурге предстанет перед судом мошенник, провернувший аферу на 2,5 млрд рублей
14:56 | 6.05.2020
На Среднем Урале директора предприятия, на котором погиб сотрудник, оштрафовали на 120 тысяч рублей
14:47 | 6.05.2020
Предприниматели Прикамья, пострадавшие от коронавируса, могут получить государственную субсидию
14:37 | 6.05.2020
В Екатеринбурге 13 спасателей тушили ГАЗель
14:28 | 6.05.2020
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует спортивные площадки за 48 млн рублей
14:01 | 6.05.2020
В Екатеринбурге завершился отопительный сезон
13:41 | 6.05.2020
Жители Екатеринбурга открыли пляжный сезон вопреки Указу властей
13:31 | 6.05.2020
«Справедливоросс» Дмитрий Сумин передал маски и перчатки в детсады
13:26 | 6.05.2020
На Среднем Урале сгорел до тла еще один автомобиль