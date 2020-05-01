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19:58 | 6.05.2020

8-800-2000-122: о том, что волнует каждого

Фонд поддержки детей приглашает журналистов принять участие в вебинаре, посвященном Общероссийскому детскому телефону доверия 8-800-2000-122. Вебинар состоится 14 мая, в преддверии Международного дня детского телефона доверия в 11.00 по московскому времени.

Вебинар проходит при информационной поддержке Союза журналистов России. В наше непростое время, полное трудностей и кризисных ситуаций, крайне важна возможность вовремя и доступно получить помощь психолога. Особенно для детей, подростков, их пап и мам. Ведь сегодня в их жизнь, помимо обычных проблем, связанных с взрослением, выстраиванием отношений друг с другом, добавился стресс, вызванный пандемией COVID-19, со всеми сопутствующими тревогами, переживаниями, вынужденным затворничеством в четырех стенах.

В нашей стране для оказания экстренной психологической помощи детям и родителям 10 лет назад Фондом поддержки детей был создан Общероссийский детский телефон доверия. И сегодня работа психологов-консультантов этой службы очень актуальна и востребована. С первого дня своей работы Детский телефон доверия выполняет важнейшую миссию: специалисты службы помогают детям, подросткам и их родителям преодолевать психологические проблемы и находить выход из сложных жизненных ситуаций. Анонимно, конфиденциально и совершенно бесплатно.

На вебинаре пойдет речь о важных аспектах работы Телефона доверия за прошедшие годы, о сегодняшнем дне и его актуальных вызовах. Мы будем говорить о «вечных» проблемах, которые ежедневно доверяют психологам-консультантам абоненты: превратности первой любви, ссоры с друзьями и родными, школьный стресс и страх перед сдачей ЕГЭ, буллинг и кибербуллинг, депрессии на грани суицида. Постараемся разобраться, почему подростки затевают опасные игры (от «Синих китов» до «Исчезнуть на 24 часа») и как удержать их от опасной черты. Разумеется, не останется без внимания тема пандемии коронавируса и ее последствий.

Как психологи-консультанты помогали противостоять информационному стрессу, преодолевать страх и тревогу? Как выявляли у абонентов признаки панической атаки и как работали с такими обращениями? Какие советы получали взрослые, чтобы помочь подростку пережить режим самоизоляции? Что помогло родителям и подросткам предупредить разгорающиеся конфликты и сохранить добрые отношения в семье? Как, по прогнозам психологов, изменится наше общество после окончания пандемии и с какими новыми вызовами, возможно, придется столкнуться?

Спикеры вебинара. Эксперты Фонда поддержки детей представят актуальные статистические данные и поделятся эксклюзивной аналитической информацией, касающейся деятельности Детского телефона доверия.

Сециалисты-практики, работающие в региональных службах Телефона доверия, расскажут, как меняется тематика обращений, с какими реальными ситуациями они помогали справляться детям и взрослым.

Популярные артисты, принимавшие участие в продвижении Телефона доверия, поделятся своим мнением о том, почему так важно, чтобы дети, подростки и их родители не боялись обратиться за психологической помощью и чтобы она была доступна каждому.

Вебинар состоится 14 мая. Начало в 11 часов по московскому времени. Участие в мероприятии бесплатно. Для подключения необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке http://ikm6uim4.plp7.ru/ . По вопросам регистрации и подключения журналисты могут обращаться по телефону 8 962 933 46 14 к Екатерине Грошевой. По организационным вопросам можно общаться к модератору вебинара Светлане Шевченко - 8 903 713 33 32.

СПРАВКА

Детский телефон доверия был создан Фондом в 2010 году. Его работу в 85 регионах страны обеспечивают более 200 организаций, подключенные к единому номеру 8-800-2000-122. Ежегодно психологи-консультанты принимают по миллиону обращений от юных и взрослых абонентов. В мае 2020 года ожидается десятимиллионный звонок. www.fond-detyam.ru

© «Вечерние ведомости»

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