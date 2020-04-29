С соблюдением мер безопасности: в Прикамье жителям разрешили ехать на дачи в майские праздники

12:59 | 30.04.2020

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае утверждены изменения в указ главы региона об ограничительных мерах. С учетом того, что всероссийские выходные с сохранением заработной платы продлены до 11 мая включительно, членами оперштаба приняты изменения в порядок выезда граждан на дачные участки.



С 1 по 11 мая режим самоизоляции в Прикамье не будет распространяться на случаи выезда на дачи, садовые участки и возвращения с дач, садовых участков в места постоянной самоизоляции. Передвигаться можно любым транспортом. При этом в общественном транспорте необходимо соблюдать социальную дистанцию и находиться в средствах индивидуальной защиты.



Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминает, что находясь на даче, жителям Прикамья для предотвращения заболеваемости коронавирусной инфекцией запрещается собираться компаниями, ходить в гости к соседям, принимать у себя гостей. Выполнение этих требований необходимо для обеспечения безопасности граждан, сохранения их здоровья и жизни.



Напомним, ранее оперштаб определил специальный порядок реализации садоводческих товаров, продукции и садовых принадлежностей. Всего будет доступно 136 специально оборудованных площадок в 43 муниципалитетах. Организатор открытой торговой площадки несет полную ответственность за проведение мероприятий против распространения COVID-19. Организатор должен обеспечить на площадке не менее 15 торговых мест с санитарными разрывами между ними не менее 2 метров, чтобы покупатели могли дистанцироваться друг от друга на 1,5 метра, обеспечить условия для обработки рук кожными антисептиками, проводить влажную обработку с дезинфекторами всех контактных поверхностей и инвентаря каждые 2-4 часа.



Торговлю посадочными материалами разрешено проводить ежедневно с 30 апреля по 10 мая и до конца мая по пятницам, субботам и воскресеньям.



ФОТО: www.permkrai.ru

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