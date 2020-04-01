Комфортно жить, интересно эксплуатировать

17:40 | 13.04.2020

Николай Зуев: Технологии «умного дома» требуют от управляющей компании нового уровня компетенций

Система «умный дом» в Перми – да и не только – пока остается уделом новостроек. При этом осваивать инновации приходится не только новоселам, но и управляющим компаниям. Получается не у всех. В выигрыше оказываются дома, где УК работает в контакте с жителями и в диалоге с застройщиком.



Так, в пермских жилых комплексах «АСТРА» и «Гулливер» (отметим в скобках, очень разных) проблемы жильцов решаются оперативно даже в условиях самоизоляции.



- С 2015 года мы взаимодействуем с УК «Астра-сервис», которая взяла в управление ЭЖК «Астра» и большинство домов ЖК «Гулливер» с момента их ввода в эксплуатацию, - рассказывает генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Николай Зуев. – Компания юридически с нами никак не связана, но у нас выстроены конструктивные отношения. Это тем более важно, потому что наши дома – самые современные не только с точки зрения архитектурных решений, но и технологически. Как вы знаете, разработки в сфере «умного дома», в соответствии с Соглашением между Минстроем РФ, Центром компетенций «Умный город» и ГК «КОРТРОС», нашли применение в реализации национального проекта «Умный город». А первое соглашение о реализации проектов с новыми характеристиками жилой среды на муниципальном уровне было подписано именно в Перми. В этой сфере много нюансов, которые требуют от управляющей компании и нового уровня компетенций. «Астра-сервис» приняла наши дома в управление, освоила новые технологии и теперь помогает нам развивать систему «умный дом» - здесь обратная связь очень важна.



Сегодня УК «Астра-сервис» трудится в усиленном режиме. Диспетчерская служба работает круглосуточно – в этом плане ничего не изменилось. Обращения жителей принимаются, аварийные ситуации устраняются оперативно. Хотя ничего серьезного не зафиксировано – люди в основном обращаются с бытовыми вопросами.



- Появились дополнительные требования по дезинфекции, клининговая компания работает ежедневно, обрабатываются все места общего пользования, - говорит директор УК «Астра-сервис» Сергей Бугалевич. - Люди сидят дома, возросли объемы потребления воды, электричества. А раз растут нагрузки на сети, то повышаются и требования к их обслуживанию. У нас социально значимый бизнес, и контроль жесткий: ежедневно проводятся осмотры оборудования на всех домах, ведутся журналы, в том числе в электронном виде. Инженерные службы, все сотрудники обеспечены средствами защиты, контакты с собственниками жилых помещений максимально ограничены. Есть соцсети, группа ВКонтакте, в Instagram, Youtube-канал, есть внутренние группы на каждом доме, в которых мы тоже участвуем, поддерживая прямую связь с советами домов. Стараемся оповещать жителей, информировать их о проводимых мероприятиях



Вопреки распространенному мнению, новостройки вовсе не проще в управлении и обслуживании. Здесь у новоселов масса требований к приобретенному жилью, много вопросов по мелочам. В старом доме за случайно выдернутую потребителем розетку потребитель сам же и отвечает, в новом - ничто не мешает ему обратиться с вопросом к застройщику и управляющей компании.



– В первый год жизни дома на УК ложится большая нагрузка, но мы стараемся снять с застройщика подобные вещи, - отмечает Сергей Бугалевич. – Учитывая, что «КОРТРОС-Пермь» - социально ответственная компания, у нас в этих вопросах противоречий нет, четко прописана схема взаимодействия, отработаны все технологии. Думаю, жители должны быть довольны, что УК и застройщик никуда не пропадают и четко реагируют на все обращения. Я очень давно в отрасли и могу сказать: на многих домах ничего подобного не существует.



Еще одна сложность в работе с новостройками – инженерное оборудование, которое становится все сложнее. Тут управленцу просто необходимо идти в ногу со временем. Та же система «умный дом» вызывает у потребителей определенные сложности. В «Гулливере» базовый пакет обеспечивает контроль протечек, передает в УК данные с приборов учета. Но вот собственник затеял ремонт, повредил проводку – и данные уже не передаются. А УК трудно выявить неполадку – дом на 30 тысяч кв. метров, больше 400 квартир, многоуровневые, многоконтурные системы подачи воды, отопления и прочего. При этом в одних квартирах уже живут, в других еще не заселились…



- Системы новые, непривычные, и не каждый понимает, что за оборудование, установленное в его квартире, отвечает именно он, - отмечает Сергей Бугалевич. - И мы как раз занимаемся обучением собственников обращению с этими приборами. По «умному дому» сделали ролик, выложили на youtube – все подробно рассказываем и показываем. В Перми с «умным домом» работают единицы - только самые продвинутые компании, которые взаимодействуют с застройщиком. Эти технологии требуют специального оборудования, квалифицированных специалистов. У нас персонал постоянно проходит обучение, мы даже попросили застройщика о том, чтобы наши сотрудники вводились в курс дела еще на этапе строительства, общались с подрядчиками, которые монтируют оборудование, чтобы они знали оборудование и были подготовлены к его эксплуатации. Да, все это требует трудозатрат – но, с другой стороны, работать с современными новостройками интереснее. Наши специалисты получают новые знания. Кроме того, альянс УК и застройщика важен еще и обратной связью. Проектировщик, который сидит у себя в кабинете, никогда не увидит всех нюансов эксплуатации, с которыми сталкивается управляющая компания. У нас постоянно проходят совместные совещания, мы даем рекомендации, и застройщик к ним прислушивается. А когда УК и застройщик на одной волне – это всем на пользу, и в первую очередь собственнику жилья.



В «Гулливере» управляющая компания даже помогает новоселам подружиться, создать собственное сообщество – а это тоже немаловажно для комфортного проживания. В числе форматов общения – не только виртуальное, но и самое что ни на есть традиционное. Например, массовые праздники. Сейчас от них, конечно, временно отказались. Но видели бы вы, как весело и дружно здесь отпраздновали Масленицу! Тем более, территория позволяет.



«Мы живем в замечательном доме ЖК «Гулливер», в лучшем районе, и обожаем свою управляющую компанию «Астра-сервис», - такой отзыв можно прочитать «ВКонтакте» на страничке УК. И он далеко не единственный.



Ольга БОРЗУН



ФОТО: «Астра-сервис»

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