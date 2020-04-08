Пермь: газетный номер
14:07 | 9.04.2020
Защитные маски для работников пермских предприятий: только «за»!
То, что простые маски не спасают от коронавируса, т.к. расстояние между волокнами намного больше величины вируса, - заблуждение.
У болезнетворных вирусов и других микроорганизмов нет собственных средств передвижения, ни «ножек», ни «крылышек» (исключения составляют некоторые одноклеточные микроорганизмы, которые могут передвигаться самостоятельно в определённой среде с помощью ресничек или псевдоподий - вспомните амёбу из школьной биологии), но в любом случае они не летают самостоятельно по воздуху. Все эти создания распространяются через капельно-жидкую взвесь (слюну и другие неприятные выделения) или через эту же взвесь, осевшую на предметы в виде жидкости и пыли. Для того чтобы не пропустить пыль и мелкие капли, вполне достаточно практически любой маски, от простого шарфа, сложенного несколько раз, до изощренных девайсов, вплоть до космического скафандра. На вдохе-выдохе вполне эффективно фильтруются взвесь и пыль практически любым плотным материалом (тканым и нетканым). Для бытового использования вполне можно обойтись без мембран и угольных фильтров. Исключение составляют различные маски с выпускным клапаном для выдоха, которые нужно просто не разрешать к использованию в целях предотвращения распространения вируса. И вот почему.
Никто не знает, является ли он переносчиком коронавируса, даже если сдан тест, который оказался отрицательным. Во-первых, результаты готовы через некоторое время, и не факт, что после исследования вы не подверглись заражению. Поэтому очень важно обеспечить изоляцию своих собственных выделений от внешней среды. Это социально ответственное поведение, забота об окружающих людях, серьёзное препятствие на пути распространения заразы. В этом случае маски с клапаном для выдыхания не выполняют функцию защиты от потенциально опасных выделений.
Есть ещё один важный фактор в пользу использования маски, который мало кто учитывает. Очевидно, что одним из основных каналов проникновения вируса в организм является слизистая оболочка, - проще говоря, это глаза, рот (губы), нос… Сюда нужно добавить травмы кожных покровов (порезы после бритья, царапины, прыщи и т.п.). Как пишут в некоторых источниках, человек неосознанно касается лица руками до 90 раз в сутки, и контролировать этот процесс очень сложно, эффективно и полностью – практически невозможно для большинства людей. Занесение руками инфекции при касании лица очень часто является причиной заражения. Маска для профилактики заражения в этой ситуации исполняет две функции: во-первых, защищает часть лица при касании руками, во-вторых, «тренирует» внимание человека, напоминает о недопустимости касания лица руками. Эту рекомендацию от одного из врачей Нью-Йоркского госпиталя я недавно прочитал и считаю очень разумной.
Хочу разоблачить ещё одно опасение. Утверждают, что если маска плотно не прилегает, то теряет свою эффективность. Согласен, что маска должна плотно сидеть, но с помощью простых масок, в том числе сертифицированных медицинских, невозможно достичь абсолютно плотного прилегания, даже с использованием зажимов-проволочек на переносице. Конечно, хорошо, когда маска имеет анатомическую форму и разные приспособления для «подгонки», но это только дополнения. Эффективная рабочая зона маски находится в районе носа и рта, поэтому даже при неполном прилегании защитные маски эффективны для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
О медицинских и защитных масках. Правительство ввело ограничения на продажу МЕДИЦИНСКИХ масок. Это маски, которые должны распространяться только специализированными организациями, имеющими право продавать медицинские средства защиты. Для обеспечения стерильности маски должны быть упакованы в индивидуальную герметичную упаковку. Вызывает недоумение, когда в аптеке медицинские маски продают
россыпью, складывая в непонятные пакетики. Ну, это почти то же самое, что шприцы с иголками продавать без упаковки. Вы бы стали использовать такие шприцы?
Мединская одноразовая маска используется медперсоналом или специальными сотрудниками в специальных условиях, где должна обеспечиваться биологическая стерильность. Для работы сотрудников предприятий, где в обычных условиях не предъявляются особые требования к средствам индивидуальной защиты, в условиях повышенной эпидемиологической опасности, которая существует и объявлена в стране, необходимо и достаточно использование масок, соответствующих стандарту «одежды специальной защитной от механических воздействий, в том числе нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений (маски)». Каких-либо распоряжений о запрете использования таких средств на 20.00 часов 08.04.2020 не опубликовано в общедоступных источниках.
Кроме того, медицинские маски после использования должны утилизироваться как отходы класса Б, как использованные в эпидемиологически опасных условиях. Но таких требований тоже пока не существует в общедоступных источниках. Предприятия, использующие одноразовые медицинские маски, не знают, как их утилизировать (информация из интернета). К тому же огромное количество использованных одноразовых масок увеличивает количество мусора, и не простого мусора, а эпидемиологически потенциально опасного. Одноразовые медицинские маски производятся из синтетических материалов, опасных с экологической точки зрения, которые долго разрушаются в природе, и при их уничтожении выделяются токсичные вещества. Многоразовые защитные маски отшиваются из экологически чистого, натурального хлопчато-бумажного материала. Использование таких масок снимает проблемы утилизации и связанные с ними затраты.
О режиме использования масок в целях противовирусной защиты. Все специальные организации рекомендуют и требуют ношения одноразовы медицинских и многоразовых защитных масок в течение полутора-двух часов. Я с этим полностью согласен и хочу пояснить для тех, кто не совсем понимает, почему время ношения ограничено. Иммунитет подавляет болезнетворные микроорганизмы в теле человека. При выдохе с влажным теплым воздухом вся эта зараза попадает на поверхность маски, где и начинает развиваться в благоприятных условиях. По прошествии определённого времени концентрация патогенов достигает уровня, опасного для человека, и с этого момента маска становится источником биологической опасности. Антисептические, специально обработанные медицинские маски работают дольше, но через указанное производителем время тоже утрачивают свои защитные свойства. Если маска не имеет специальной антисептической обработки, то будь она хоть с фильтром, хоть с автономным дыхательным баллоном, через полтора-два часа она требует либо замены, либо дезинфекции. Вводит в заблуждение утверждение производителей о том, что маска с фильтром работает 6-10 часов. Необходимо понимать, что значит «работает». Если фильтрующая система рассчитана на поглощение с помощью адсорбентов каких-либо частиц и в определённых условиях поглощает эти частицы, это не значит, что выдыхаемые болезнетворные микроорганизмы не оседают на внутреннюю поверхность маски и не возникает их опасная концентрация. Такие маски тоже нужно дезинфицировать или утилизировать (если они одноразовые) через полтора-два часа.
Постоянное использование ЛЮБЫХ масок - это серьёзный барьер на пути распространения коронавируса в самой первой фазе, на самой массовой стадии распространения инфекции, когда может быть поражено огромное количество людей. Важны все способы в борьбе с пандемией. Максимально использовать каждый эффективный метод, грамотно, с пониманием применять его в борьбе с пандемией - это шанс на сохранение здоровья и жизни.
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ФОТО: «ВВ»
© «Вечерние ведомости»
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