Пасхальное послание митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия

18:18 | 6.04.2020

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сестры!



Сердечно поздравляю вас с великим праздником - СВЯТОЙ ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!



ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



По благости Божией мы вновь радостно встречаем всемирный праздник Светлого Христова Воскресения, и это торжество объединяет нас в единодушную ликующую семью, прославляющую священную победу жизни над смертью, света над тьмою, бытия над небытием. Христос воскресе! «Воистину воскресе!» - восклицают верные и не устают повторять эти слова, полные жизни и вечной радости. В этих словах – и победная весть, и откровение тайны, и призыв к радости, и приветствие любви, и пожелание мира. Эти слова, несомненно, впервые были произнесены учениками Христовыми, которых после безутешной скорби внезапно осенила великая радость, утвердившая незыблемо и навеки истину Его Воскресения.



К сожалению, в этом году наше пасхальное празднование несколько омрачено событиями, с которыми столкнулся весь мир, они затронули и наше Отечество. Но это нисколько не умаляет нашего торжества, ведь Воскресение Христа полагает основание нашей веры, утверждает любовь, окрыляет молитву, низводит благодать, и им, по выражению святого Иоанна Златоустого, «жизнь жительствует». Отныне нет греховной преграды между человеком и Богом, и восстановлен первоначальный союз Божий с людьми через «Сына Своего Единородного», Господа Иисуса Христа, «посредством Которого мы получили ныне примирение» (Рим. 5:11). Воскресение Господа, поправшего смертию смерть, открыло путь человеку от смерти и тления к вечной жизни в Небесном Отечестве.



От нас требуется только одно: помнить об этом и по мере своих сил благодарить своего Творца и Благоподателя. Мы должны знать и то, что память и благодарение Богу за Его любовь и милость к нам, грешным, нужны не Богу, а нам, потому что благодарный человек делает себя достойным новых милостей, а неблагодарный - становится недостойным и того, что имеет.



И мы, дорогие братья и сестры, смиренно благодарим нашего Спасителя за Его безмерную любовь к нам, которая низвела Его с Неба на землю, облекла в одежду смирения, которая привела Его ко Кресту, смерти и погребению. Возблагодарим же Господа и за то, что Его любовь к человеку возвратила нам потерянный рай и жизнь вечную. И какое чудо: Свет Жизни воссиял от гроба! Гроб, который всегда был олицетворением смерти, во Христе стал для нас Источником жизни.



Прошли века с того светлого и лучезарного утра, когда воскрес Спаситель, но радость Его Воскресения не померкла. И теперь, как тогда, Он, Воскресший из мертвых, посреди нас – в невидимом присутствии, и мы веруем Его неложному слову быть с нами до скончания века (Мф. 28:20) и в радостях, и в испытаниях, и в скорбях.



Последние несколько месяцев весь мир погрузился в оцепенение перед угрозой опасного поветрия, которое уже постигло и наших сограждан. Оно мгновенно уравняло всех и вся – великих мира сего и рядовых. Трезвые умы уже начали понимать, что никакими миллионами остановить эту страшную опасность не удастся. Для нас, верующих во Христа, это не что иное, как наказание Божие. Может быть, эта ситуация, принудив нас закрыться в своих домах и квартирах, требует от нас лишь подумать: как мы живем, для чего мы на этой Земле – чтобы опустошать ее или дружить с ней? А может быть, мы еще не понимаем, что Господь остановил человечество от какого-то более разрушительного шага, смирив нашу распоясавшуюся, задурманенную человеческую природу, и напомнил всем, Кто есть Творец и Создатель Вселенной.



Явим же свою веру в милость и милосердие Божие, дабы преодолеть это испытание, как преодолевали мы и более суровые трудности в прошлом, с надеждой во всеблагой Промысел Божий.



Встречая светлый праздник Воскресения Христова – победы Жизни над смертью, мы предвосхищаем великое памятное событие, вошедшее не только в историю нашего земного Отечества, но и в мировую историю, – 75-летие Великой Победы. В борьбе с коварным врагом



свои жизни на алтарь Победы положили многие миллионы наших братьев и сестер во Христе – верных сынов и дщерей своей Родины. Празднуя пасхальную радость, вознесем наши молитвы о всех тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы в мире и благоденствии жили наши дети и внуки, жили все мы – христиане XXI века, незыблемо храня светлую память об их бессмертном подвиге.



С чувством трепетной любви к Воскресшему Господу вновь и вновь с сугубой радостию поздравим друг друга с величайшим из праздников – Святой Пасхой! Радость о Христе Воскресшем пусть озаряет в эти светоносные дни сердце каждого из нас! Будем ревностны и усердны во всем, что служит созиданию мира, любви, единодушия, согласия и справедливости в каждом городе и в каждой веси – малой или великой, где мы живем и трудимся. Всесильная помощь Господня да сопутствует всем благим начинаниям нашим, и да пребывает Христос Воскресший по Божественному обетованию Своему всегда посреди нас – Своей благодатию и миром.



ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!



МЕФОДИЙ, митрополит Пермский и Кунгурский,



глава Пермской митрополии.



Пасха Христова, 2020 г.,



град Пермь



ФОТО: pravperm.ru

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