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Пермь: газетный номер


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13:32 | 4.04.2020

«Партизан» едет к вам домой: пермский ресторан предлагает бесконтактную доставку

Дорогие друзья, обстоятельства меняются, а мы продолжаем вкусно кормить своих гостей. Дома, так дома! Вирусы приходят и уходят, а ваша любовь и наша забота останутся навсегда.

Мы запустили бесплатную и, главное, бесконтактную доставку обедов, мясных блюд и продуктов. Мы умеем вкусно готовить мясо и сохранять при этом демократичные цены.

Что такое бесконтактная доставка? Вы делаете заказ на сайте partizandomoi.ru и оплачиваете его он-лайн. Мы готовим и собираем заказ с использованием всех средств защиты. Курьер доставляет заказ, оставляет его у двери квартиры, отходит на «безопасные» три метра и звонит вам по телефону для подтверждения заказа. Вы забираете заказ, при этом вам не нужно разговаривать с курьером, отдавать деньги и совершать еще какие-либо действия. Приятного аппетита!

ФОТО: www.partizanperm.ru

© «Вечерние ведомости»

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