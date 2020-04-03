Помочь в обеспечении пермяков товарами первой необходимости могли бы НТО

13:31 | 4.04.2020

Екатерина Безгодова: Жизнь сама расставляет все по местам

Так уж сложилось, что розничная торговля сегодня, как никогда, в центре внимания, - и для властей всех уровней, и для граждан. Для большинства из них ближайшая торговая точка стала конечным маршрутом прогулок на целый месяц. И что там, в этой точке, с ассортиментом, с ценами и уровнем эпидемиологической безопасности - вопрос далеко не праздный.



В условиях самоизоляции и ограниченных финансовых ресурсов пермяки с ностальгией вспоминают киоски и павильончики, снесенные за последние год-два в рамках новых подходов к благоустройству города и, в частности, придомовых территорий. Там было и удобнее, и дешевле, и меньше шансов нарваться на залежалый товар.



- Наша организация доказывала и пыталась объяснить необходимость НТО в шаговой доступности, - напоминает представитель некоммерческой организации «За сохранение НТО» Екатерина Безгодова. - И сейчас, когда в условиях самоизоляции люди должны покупать продукты и товары первой необходимости рядом с домом, жизнь показала, что мы были правы.



- Екатерина, переговорный процесс предпринимателей и администрации города по вопросам размещения НТО приостановлен или продолжается?



- Как раз в марте на рабочей группе при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолии Маховикове мы договорились о том, что каждая из сторон пропишет свой вариант Правил благоустройства. И даже от юристов горадминистрации прозвучало, что да, это сейчас необходимо.



Это был конец марта, и коронавирус уже шагал по стране. Что показала жизнь? Что именно формат киоска как раз и позволяет соблюдать дистанцию между покупателями в полтора метра. При том, что в наших сетевых магазинах для них нигде не предусмотрена возможность стоять на кассе с интервалом в полтора метра, согласитесь. Если покупателей у кассы больше трех человек - ты вернешься обратно в торговый зал, потому что так спланировано помещение.



- В небольших магазинах шаговой доступности тоже довольно сложно разойтись.



- Да, у некоторых площадь маленькая. Конечно, НТО в этих условиях еще раз доказывают свою необходимость. Возьмем те же газеты. В городе уже два года убирают киоски и говорят о том, что можно зайти в гипермаркет и купить там газету. Но все это только слова - ничего не меняется. Ни в одном из сетевых гипермаркетов я не вижу газет – только глянец.



По поводу качества овощей и фруктов - честно говоря, в крупных магазинах оно оставляет желать лучшего.



- Цены там тоже другие…



- Безусловно. Хотя НТО тоже не могут постоянно занижать цены. Дело в том, что предприниматели у нас связаны с оптовиками, которые хорошо ориентируются в ситуации и при подходящих условиях быстро повышают цены. А следом за ними – и все остальные. Но НТО всегда славились еще и тем - и я сама пользовалась этой услугой, когда у нас был киоск на придомовой территории - что здесь тебе дадут в долг, если не хватает денег. Потому что тебя здесь знают. Согласитесь, сегодня это тоже очень важно.



НТО отличаются даже от магазинов шаговой доступности еще и тем, что даже в павильонах, в которые можно зайти, продавец имеет возможность регулировать количество покупателей. Он всегда может сказать: двое зашли - остальные ждите, пожалуйста. Продавец может это контролировать сам. А может ли себе это позволить кассир в супермаркете? На него такую жалобу напишут, что мало не покажется.



- Как сейчас строится работа НКО «За сохранение НТО»?



- Мы планировали на 30 марта пресс-конференцию, пришлось ее перенести. Хотели обсудить определение Конституционного суда РФ о размещении НТО на частной земле и о самом праве мэрии регламентировать нестационарную торговлю на оформленных в собственность придомовых территориях. Важно расставить все точки над i, чтобы не было разночтений. Потому что, получив это определение, и мы, предприниматели, и администрация города посчитали, что это победа. И сейчас у нас появился еще один повод для разговора - на основании этого определения Конституционного суда мы подали жалобу в Верховный суд РФ на решение от 27 ноября 2018 года, которое отменило решение Пермского краевого суда, которое касалось отмены Правил благоустройства, - а с этого все и начиналось. И Верховный суд принял решение рассмотреть дело заново.



То, что пресс-конференцию пришлось перенести, не так плохо, потому что у нас есть возможность подготовиться более основательно. Сейчас я делаю анализ правил благоустройства в других городах страны, чтобы понять правила игры, не быть субъективными: «так мы не хотим, а хотим этак». Важно, чтобы в Перми Правила благоустройства были написаны в таком ключе, чтобы соблюдалось законодательство Российской Федерации, интересы горожан и предпринимателей – то есть жителей города, для которых и пишутся Правила, и чтобы требования к размещению НТО были прописаны именно в рамках благоустройства. Вот три кита, больше ничего не надо, чтобы предприниматель мог работать, а не ходить по судам и каждый раз все доказывать по новой.



Нужно выработать правила игры именно в рамках городского благоустройства. И если речь о благоустройстве, давайте обговаривать внешний облик НТО. Есть требования пожарной безопасности, единые для всех, есть СанПиН – то, что ограничивает размещение НТО во дворах. Но ведь никто во дворах НТО и не ставит. Там уже давно располагаются детские и спортивные площадки, парковки, и киоски там никому не нужны. В том числе и бизнесу - предпринимателю интереснее торговать рядом с домом, где есть трафик, но никак не во дворе.



Нужно создавать предпринимателю такие условия, чтобы ему интересно было соблюдать правила игры. Может, я оптимист, но я считаю, что это возможно. Если ты соблюдаешь федеральное и местное законодательство, то и работаешь спокойно. А то, что у нас устроили, - это охота на ведьм, по-другому не скажешь. При этом пострадали именно те, кто играл честно, по всем правилам. А кто торговал тухлой рыбой - они так и продолжают торговать. Просто перешли на ящики, и никто им не мешает.



Давайте создадим условия для НТО, и в том числе для работающих на муниципальной земле, чтобы им было интересно работать, соблюдая законодательство, и люди будут покупать то, что им нужно, где хотят и по приемлемым ценам. Чиновники должны как можно меньше вмешиваться в отношения «предприниматель - покупатель». Потому что это саморегулирующаяся система. Ну, не будут люди ходить в НТО, в котором торгуют вонючей рыбой.



Мы не случайно предлагали провести максимально открытые, широкие публичные обсуждения, чтобы учесть интересы всех. Ну, так уж получилось, что придомовые территории - это частная собственность. Если две трети собственников «за» и соблюдается законодательство – Бог в помощь. Сегодня эти киоски очень помогли бы - жизнь сама расставляет все на свои места. И нынешняя ситуация показала, что НТО необходимы городу и пермякам.



Александр КРАСНОВ



ФОТО: Александр ФРОЛОВ

© «Вечерние ведомости»