Пятый промышленный форум «ТехноЯрмарка 2020» подводит итоги

14:17 | 18.02.2020

В Перми подвели итоги 5-го промышленного форума «ТехноЯрмарка 2020», который прошёл в конце минувшей недели на площадке технопарка ГК «ПРОМОЙЛ». В этом году мероприятие посетили более трехсот руководителей машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий. Участие промышленников из Казахстана, Тайваня и Испании придало статус международного события.

Особенностью события стало практическое сравнение технических решений конкурирующих компаний. Во-первых, были подвергнуты сравнительным испытаниям возможности двух конкурирующих систем ЧПУ Fanuc и Mitsubishi. Во-вторых, участники смогли на практике сравнить возможности измерительных решений сразу трёх конкурирующих компаний: Blum, Hexagon и Renishaw.

На «ТехноЯрмарке» гостям было презентовано металлообрабатывающее оборудование тайваньского производителя LEADWELL.Руководители предприятий лично убедились в точности обработки сложной детали, оценили высокую скорость работы станка. Желающие смогли лично задать интересующие вопросы представителю производителя.

Гордон Чан, вице-президент LEADWELL (Тайвань):

- Я считаю, мы должны очень плотно работать с нашим дилером, выявляя наши слабые и сильные стороны, пути нашего совершенствования и предоставляя поддержку нашему партнеру. Безусловно, для нас очень важно слышать дилера, поскольку именно местная компания хорошо знает российский рынок, требования заказчиков и может подсказать, в каком направлении нам с ней следует двигаться.

В конце мероприятия среди участников был разыгран ценный приз - сертификат Центра повышения квалификации «Становление». Счастливчики из Набережных Челнов с его помощью смогут покрыть расходы на повышение квалификации сотрудников, занятых в работе с ЧПУ.

Дмитрий Махнев, генеральный директор «ПРОМОЙЛ»:

- В целом мы довольны тем, как прошло мероприятие, все запланированные события состоялись. Уже сейчас очевидно, что шестой «ТехноЯрмарке» быть. В наших интересах вывести мероприятие на следующий уровень – международного события, на котором демонстрируются новаторские технологические решения, доступные для реализации в Российской действительности.

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