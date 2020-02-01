Пермь: газетный номер
14:17 | 18.02.2020
Пятый промышленный форум «ТехноЯрмарка 2020» подводит итоги
Особенностью события стало практическое сравнение технических решений конкурирующих компаний. Во-первых, были подвергнуты сравнительным испытаниям возможности двух конкурирующих систем ЧПУ Fanuc и Mitsubishi. Во-вторых, участники смогли на практике сравнить возможности измерительных решений сразу трёх конкурирующих компаний: Blum, Hexagon и Renishaw.
На «ТехноЯрмарке» гостям было презентовано металлообрабатывающее оборудование тайваньского производителя LEADWELL.Руководители предприятий лично убедились в точности обработки сложной детали, оценили высокую скорость работы станка. Желающие смогли лично задать интересующие вопросы представителю производителя.
Гордон Чан, вице-президент LEADWELL (Тайвань):
- Я считаю, мы должны очень плотно работать с нашим дилером, выявляя наши слабые и сильные стороны, пути нашего совершенствования и предоставляя поддержку нашему партнеру. Безусловно, для нас очень важно слышать дилера, поскольку именно местная компания хорошо знает российский рынок, требования заказчиков и может подсказать, в каком направлении нам с ней следует двигаться.
В конце мероприятия среди участников был разыгран ценный приз - сертификат Центра повышения квалификации «Становление». Счастливчики из Набережных Челнов с его помощью смогут покрыть расходы на повышение квалификации сотрудников, занятых в работе с ЧПУ.
Дмитрий Махнев, генеральный директор «ПРОМОЙЛ»:
- В целом мы довольны тем, как прошло мероприятие, все запланированные события состоялись. Уже сейчас очевидно, что шестой «ТехноЯрмарке» быть. В наших интересах вывести мероприятие на следующий уровень – международного события, на котором демонстрируются новаторские технологические решения, доступные для реализации в Российской действительности.
© «Вечерние ведомости»
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