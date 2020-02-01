Полпред президента в ПФО Игорь Комаров представил врио губернатора Пермского края

16:38 | 7.02.2020

Сегодня, 7 февраля, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров представил временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.



Игорь Комаров отметил, что Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Указом президента 6 февраля. Полномочный представитель подчеркнул, что Максим Геннадьевич и его команда придали развитию региона позитивную динамику, начали реализацию ряда крупных проектов в социальной, экономической сферах. В Пермском крае в рамках реализации национальных проектов, в соответствии с Указом президента России, проведены организационные мероприятия, определены основные задачи и параметры по всем 12 направлениям нацпроектов. Среди достижений - крупные инвестиционные проекты, в том числе развитие дорожно-транспортной сети региона. Региональные власти содействовали развитию IT-индустрии, цифровизации системы здравоохранения, государственных общеобразовательных школ. За 2017-2019 годы построено 19 детских садов, 11 школ и более 100 ФАПов.



По словам Игоря Комарова, Пермский край занимает особое положение среди регионов ПФО. Важную роль играет положение в транспортной сети: пересечение железнодорожных и транспортных путей, водных путей дают Пермскому краю интересные возможности.



Перед временно исполняющим обязанности, подчеркнул полпред, стоят серьезные задачи - реализация национальных проектов, улучшение жизни людей. «Прошу обратить внимание на вопросы демографии и здравоохранения, на необходимость повышения показателей рождаемости, снижение смертности, взять на контроль вопросы жилищно-коммунального хозяйства, продолжить исполнение указаний президента по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в Березниках. В регионе еще не введен ряд дошкольных учреждений - необходимо будет создать дополнительные места для детей в возрасте до 3 лет и продолжить решение проблемы обманутых дольщиков», - обозначил задачи Игорь Комаров.



Министр экономического развития России Максим Решетников, в свою очередь, поблагодарил за трехлетнюю работу всю команду краевых властей и жителей региона - за внимание и мотивацию. «Для меня эти 3 года - важнейший период в жизни. Вызов, испытание, шанс. Ни на одном своем предыдущем месте работы я так много и обстоятельно не общался с людьми. Я везде, всегда много работал - привычка есть, но такого контакта с людьми - такого не было никогда. Радовался вместе с ними, когда видел, что нам что-то удается изменить к лучшему. Что-то не получалось, но это давало нам силы снова и снова двигаться дальше. Объехав все территории, я заново узнал край и еще больше «прирос» к нему. Я понял, что значит отвечать за развитие одного из самых крупных по экономическому развитию регионов в стране и за судьбы двух миллионов шестисот тысяч земляков, - сказал Максим Решетников. - Я знал, для чего работаю - здесь моя родина, здесь мои родные, здесь люди, которые мне поверили, и поэтому здесь останется часть меня».



Врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул, что никогда не терял связь с регионом и знает его проблематику, чем живут люди. «Для меня назначение - большая ответственность, ответственность вдвойне или даже втройне - здесь жили мои предки, живет моя семья, моя мама, мои друзья, - отметил он. - Впереди большие задачи, много проектов: подготовка к юбилею краевой столицы, реализация нацпроектов, - все они отражают проблематику нашего региона. Конечно, запущенные проекты должны быть реализованы. Нам надо перестать постоянно менять концепции, а научиться реализовывать начатое, чтобы каждый житель заметил положительные изменения в крае». Также Дмитрий Николаевич добавил, что приоритет работы властей - жители. «Наша с вами задача сделать так, чтобы их жизнь должна стать хоть чуточку лучше. Мы не должны жить одним днем, мы должны планировать, и планирование должно быть на 8-10 лет вперед. Только тогда наступит стабильность, только тогда люди заметят, что идут позитивные изменения. Моим лозунгом будет «конкуренция во всем», потому что без конкуренции наступает стагнация», - подчеркнул Дмитрий Махонин.



Трансляция представления врио губернатора велась онлайн в социальных сетях и на сайте Законодательного собрания Пермского края. В общей сложности к ней присоединилось почти 7 тысяч человек. Запись представления врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина размещена здесь.

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