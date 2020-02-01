Компания «ПРОМОЙЛ»: китайские станки в наличии в РФ!

14:31 | 4.02.2020

Многочисленные сообщения в СМИ о ситуации с поставками товаров из Китая вызывают беспокойство бизнеса. Уже сейчас под запретом оказались все виды пассажирского сообщения. Распоряжением правительства запрещён ввоз грузов автомобильным транспортом. Китайские производители продляют праздничные каникулы, что не лучшим образом влияет на отправку грузов.

В частности, машиностроительные предприятия опасаются задержек с поставками металлообрабатывающегооборудования, что, соответственно, может привести к нарушению сроков исполнения заводами своих обязательств по контрактам.

В конце 2019 года компания «ПРОМОЙЛ» приняла решение разместить крупные заказы на заводах-изготовителях металлообрабатывающей техники. Большое количество станков с ЧПУ брендов SOLEX (Китай) и Akira Seiki (Тайвань) были доставлены на собственные склады «ПРОМОЙЛ» в России ещё до наступления традиционных китайских праздников, сопровождаемых длительными каникулами. Тем самым в сложившейся ситуации благодаря серьёзным запасам специалисты «ПРОМОЙЛ» готовы подобрать подходящие решения и удовлетворить потребности предприятий по основным видам станков в самые короткие сроки. На тот случай, если предприятиям всё же понадобятся станки, которые находятся на складах в Китае, компания «ПРОМОЙЛ» доставит их в приемлемые сроки.

По вопросам оперативной поставки металлообрабатывающей техники в условиях действующих ограничений вы можете обращаться к специалистам «ПРОМОЙЛ» по телефону 8-800-700-2191.

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