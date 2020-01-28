Пермь: газетный номер
10:02 | 29.01.2020
В Законодательном Собрании Прикамья прошло обсуждение поправок к Конституции
По словам Алексея Пушкова, подобные обсуждения проходят по всей стране. Главная цель общественных дискуссий в регионах - выяснить, как люди на местах относятся к поправкам в Конституцию РФ. На встречах идет обмен информацией о готовящихся конституционных изменениях, идеями и пожеланиями со стороны регионов.
В ходе разговора депутаты краевого парламента и приглашенные внесли предложения по процедуре голосования за поправки в Конституцию, по расширению социальных гарантий. Доктор юридических наук, профессор и заведующий кафедрой юридического факультета Пермского классического университета Валерий Голубцовотметил особое значениепри обсуждении изменений Конституции профессиональным юридическим сообществом. По его мнению, «при обсуждении изменений в процедурной части принятия Конституциинельзя впадать в частности, в детали. В этой связи, на юридическое сообщество ложится самая большая ответственность».
Напомним, что проект федерального закона о поправке к Конституции РФ подготовлен на основании предложений, представленных рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.Всего изменениям подлежат 22 статьи Конституции в главах 3, 4, 5, 6, 7.После принятия поправок президент будет назначать главу правительства и министров после утверждения их кандидатур Госдумой. Министров, которые занимаются вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, предлагается назначать после консультаций с Советом Федерации.
Также президент предоставляет Совету Федерации кандидатуры на высшие должности в Верховном суде, Конституционном суде и Генпрокуратуре. Кроме того, лидеру страны будет предоставлена возможность формировать Госсовет, который станет определять основные направления внутренней и внешней политики. Конституционному суду предоставляется возможность по запросу главы государства проверять конституционность законопроектов до того, как их подпишет президент.
Наконец, поправки запрещают лицам, полномочия которых связаны с обеспечением безопасности страны, иметь иностранное гражданство либо вид на жительство в другой стране. Кроме того, нововведения предполагают ограничить период пребывания одного лица на посту президента двумя сроками
В социальной сфере предлагается установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума, а также закрепляется гарантия обязательной индексации пенсий.
Изменения Конституции пошли по «упрощенному варианту» - путем принятия конституционного закона. Эта процедура требует одобрения такого закона большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.Всенародныйреферендумне предусмотрен в этой процедуре и предложенное президентом Путиным «общероссийское голосование» является законодательной инициативой президента для придания еще большей легитимности будущему принятому Федеральным собранием Конституционному закону.
Алексей Пушков, член Совета Федерации ФС РФ от Пермского края, членрабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ: «Такие обсуждения проходят по всей стране, где мы заслушиваем и мнения, и предложения регионов. К тому же это привлекает общественное внимание к достаточно важному процессу. Ведь впервые в новейшей истории России серьезно меняется Конституция.
Важно обсуждать поправки в Основной Закон государства, чтобы наши граждане понимали значение данных изменений для страны. Правовая культура – это весьма важный момент. Люди должны понимать не только какие у них есть права, но и какова логика того государства, в котором они живут. Это повышает общую правовую культуру, гражданскую восприимчивость, делает их более активными. Граждане должны знать, какие новые права и институтыпоявляются, и какова архитектура государства, в котором они живут. К тому же, это придает легитимность всему процессу. В предложениях есть изменения, которые затрагивают практически каждого. Например, появление нового положения об обязательной индексации пенсий и социальных пособий. Кроме того, мне кажется ценным, чтобы в Конституцию вошли предложения об изменении ее преамбулы, где была бы зафиксирована норма о статусе России как державы – победительницы во Второй мировой войне. Это определяет наше самовосприятие и является важнейшей частью нашей политической культуры».
Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края: «Большую часть Послания Федеральному Собранию Президент России посвятил вопросам изменения Конституции Российской Федерации. Отдельное внимание уделено социальным гарантиям: в Конституции будет закреплена регулярная индексация пенсий, а также установлен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума. Кроме того, поправки затронут обязательную индексацию пособий и других социальных выплат.Утверждение существующих социальных мер в Конституции России станет дополнительным гарантом их исполнения государством, что, безусловно, скажется на повышении качества жизни россиян».
Лилия Ширяева, председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» - Пермский краевой совет женщин: «В нашей организации мы провели опрос на предмет изменения некоторых норм Конституции России. Откликнулись 30 муниципалитетов. Ни одного отрицательного отношения к законопроекту нет. Общее мнение таково, что предложения по индексации пенсий и других социальных вопросов – это шаги по повышению статута граждан России. Наши предложения касаются вопроса по индексации пенсий в отношении как неработающих, так и работающих пенсионеров».
© «Вечерние ведомости»
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