Решения на перспективу

16:54 | 7.10.2019

Делегация Прикамья отлично поработала на международном газовом форуме

На прошлой неделе официальная делегация Прикамья приняла участие в работе Петербургского международного газового форума. В ее состав вошли представители региональных предприятий и краевых властей. На стенде Прикамья была презентована продукция региональных производителей, в том числе ООО «Джон-Крейн Искра», ГК «ITPS», ООО «К.Т.Р. Инжиниринг», ООО «Технология композитов», «ЭР-Телеком Холдинг», ГП «Спутник» и других.



Губернатор Пермского края Максим Решетников представил продукцию региональных предприятий председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову и заместителю председателя правления ПАО «Газпром» Виталию Маркелову.



«Главная цель общения на форуме в том, что здесь присутствует большая часть менеджмента «Газпрома», идет очень плотное общение с предприятиями. Кроме того, здесь присутствует не только «Газпром», работают и делегации из других стран мира, – отметил Максим Решетников. – Примером эффективного сотрудничества Пермского края с предприятиями «Газпрома» является рост объема поставок пермской продукции в структуру корпорации. В 2014-2015 годах этот показатель не превышал 8 млрд рублей, в 2018-м – 11,6 млрд, в 2019-м – 19,8 млрд рублей. План – к 2020 году увеличить объем поставок почти до 25 млрд рублей. На предприятиях, задействованных в поставках «Газпрому», трудятся 26 тысяч жителей Пермского края. Для нас это очень важно, поэтому мы и дальше будем наращивать этот рынок, рынок высокотехнологичной продукции».



3 октября в рамках Петербургского международного газового форума состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по газификации региона.



Максим Решетников отметил, что Пермскому краю впервые удалось остановить рост задолженности за газ и сделать скачок в части строительства распределительных газопроводов в населенных пунктах: за три года почти 20 тысяч домов обеспечены возможностью проведения газа.



«Сейчас наша основная задача – сформировать программу газификации на 2021-2026 годы. «Газпром» выделяет на это большие ресурсы, у нас есть возможность привлечь эти средства в край», – подчеркнул Максим Решетников.



Сейчас в Пермском крае реализуется программа газификации до 2021 года. Каждый год газ приходит в 7 тысяч домов. Сергей Густов обозначил заинтересованность компании в развитии газификации на территории Пермского края. Для этого предстоит разработать программу газификации на следующие пять лет – до 2025 года. Более четкие параметры стратегического документа будут обсуждаться во время визита главы ООО «Газпром межрегионгаз» в Пермь.

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