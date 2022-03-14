Пермский общественник осудил призыв украинского активиста к насилию над российскими военными

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Геннадий Друзенко, глава украинского добровольческого проекта «Мобильный госпиталь», в прямом эфире призвал к насилию в отношении российских солдат в случае их попадания в плен.Заявление с призывом пытать и кастрировать российских военнослужащих, попавших в плен, глава проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко сделал в прямом эфире телеканала «Украина 24». Он сообщил, что дал своим врачам такое указание и считает россиян «тараканами», а не людьми.Пермский общественный деятель, бывший офицер МВД Денис Гатаулин считает, что слова Друзенко должен осудить весь мир, так как это грубое нарушение мирового права и врачебной клятвы.«То, что этот Геннадий Друзенко позволил себе такое высказывание, говорит о его неадекватности. То, что он «предлагает», противоречит правам и свободам человека, различным соглашениям и международным конвенциям о военнопленных. Все это носит преступный характер. Эти слова как никогда раскрывают все истинную политику Украины, несмотря на то что подобные высказывания уже стали для них мейнстримом. Кто громче кричит, тот и популярный. Так они получают свою минуту славы, пренебрегая всеми человеческими нормами», – прокомментировал Денис Гатаулин.Отметим, после произошедшего инцидента глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко. Также ведомство планирует объявить его в международный розыск. По данным следствия, он занял противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики позицию.