Появился сайт, разоблачающий фейки о ситуации в Украине
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Проект войнасфейками.рф борется с дезинформацией в Сети, связанной с военной спецоперацией в Украине.
С началом специальной военной операции на Донбассе в социальных сетях, мессенджерах и СМИ начали активно распространяться фейки, вводящие в заблуждение жителей России. Многие их них сопровождаются фотографиями предыдущих конфликтов на Украине, кадрами с военных учений и даже кадрами из видеоигр.
Именно по этой причине группа владельцев и администраторов нескольких неполитических телеграм-каналов создала сайт войнасфейками.рф, где публикуются разборы недостоверной информации.
О том, что Украина запускает фейки, говорят и зарубежные СМИ. Например, BBC выпустило уже два расследования. В одном из материалов (https://www.bbc.com/news/60513452) были проверены фотографии и видеоролики якобы российских самолетов, бомбардирующих Украину. Выяснилось, что это кадры самолетов со Дня Победы, пролетающие над Москвой.
Еще в одном видео, которое было впоследствии удалено, был запечатлен истребитель, пролетающий над городским районом. В подписи к нему утверждалось, что видео снято во время украинского конфликта. Журналисты BBC выяснили, что на самом деле это американский самолет, который никогда не эксплуатировался ни в России, ни в Украине.
И таких новостных фейков множество. Большинство недостоверной информации поступает из украинских и проукраинских каналов и СМИ: как государственных, так и неофициальных. Разобраться, где правда, а где ложь, действительно трудно. Сайт войнасфейками.рф помогает это сделать. Здесь опубликованы уже более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией на Украине. Следить за разборами можно также в телеграм-канале проекта: https://t.me/warfakes.
С началом специальной военной операции на Донбассе в социальных сетях, мессенджерах и СМИ начали активно распространяться фейки, вводящие в заблуждение жителей России. Многие их них сопровождаются фотографиями предыдущих конфликтов на Украине, кадрами с военных учений и даже кадрами из видеоигр.
Именно по этой причине группа владельцев и администраторов нескольких неполитических телеграм-каналов создала сайт войнасфейками.рф, где публикуются разборы недостоверной информации.
О том, что Украина запускает фейки, говорят и зарубежные СМИ. Например, BBC выпустило уже два расследования. В одном из материалов (https://www.bbc.com/news/60513452) были проверены фотографии и видеоролики якобы российских самолетов, бомбардирующих Украину. Выяснилось, что это кадры самолетов со Дня Победы, пролетающие над Москвой.
Еще в одном видео, которое было впоследствии удалено, был запечатлен истребитель, пролетающий над городским районом. В подписи к нему утверждалось, что видео снято во время украинского конфликта. Журналисты BBC выяснили, что на самом деле это американский самолет, который никогда не эксплуатировался ни в России, ни в Украине.
И таких новостных фейков множество. Большинство недостоверной информации поступает из украинских и проукраинских каналов и СМИ: как государственных, так и неофициальных. Разобраться, где правда, а где ложь, действительно трудно. Сайт войнасфейками.рф помогает это сделать. Здесь опубликованы уже более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией на Украине. Следить за разборами можно также в телеграм-канале проекта: https://t.me/warfakes.
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