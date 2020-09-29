«Горьковка» отметит 25-летие побратимских отношений Перми и Оксфорда

16.08 Среда, 7 октября 2020
Пермский край: новости дня
В этом году исполняется 25 лет побратимских отношений Перми и Оксфорда. «Горьковка» приурочила к этой дате конференцию и конкурс эссе.

8 октября Пермская краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького в онлайн-формате проводит городскую конференцию с международным участием «ПЕРМЬ - ОКСФОРД 2020: ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА».

Конференция проводится в рамках проекта» «Пермь - Оксфорд: четверть века друзья» Пермской региональной общественной организации «Дом Дружбы» в партнерстве с факультетом современных иностранных языков и литератур ПГНИУ, Пермской ассоциацией учителей и преподавателей английского языка, администрацией г. Перми.

Целевая аудитория: школьники 8-11 классов, учащиеся средних специальных учебных заведений, вузов, учителя и преподаватели английского языка, специалисты, занимающиеся международной деятельностью, 16+. Языки конференции – русский и английский.

Основные направления конференции:

- Истоки дружбы и сотрудничества

- Молодежные культурные и образовательные проекты по движению побратимства

- События, проекты, люди

- Влияние городов друг на друга.

До 12 октября школьников 9-11 классов и учащихся средне-специальных учебных заведений Перми приглашают принять участие в конкурсе эссе на английском языке «Один день в Оксфорде» (One Day in Oxford). Работы принимаются по 12.10 включительно на адрес: foreign-lib@yandex.ru. Жюри определит победителей конкурса с 13 по 25 октября 2020 года.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/pdf/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5_%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_2020.pdf.
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