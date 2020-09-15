В Пермском крае следователи продолжают разыскивать без вести пропавшего 17-летнего юношу

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В Пермском крае продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения Янковского Евгения Сергеевича, 11.01.2003 года рождения, который 26 июля 2020 года в дневное время вышел из своей квартиры в Мотовилихинском районе города Перми в магазин за продуктами, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Следствием по уголовному делу установлено последнего место нахождения несовершеннолетнего. Приняты меры к поиску камер наружного видеонаблюдения, при просмотре которых подросток обнаружен проходящим по проезжей части в сторону деревни Бобки. Проведены масштабные поисковые мероприятия, направленные на поиск несовершеннолетнего, с участием сотрудников регионального следственного управления Следственного комитета, сотрудников правоохранительных органов, кинологической службы, волонтеров обследован лесной массив, прилегающий к деревне. На катере обследована береговая линия реки Чусовая, прилегающая к берегу акватория, вдоль побережья проверены прилегающие заливы, проверены нерабочие пионерские лагеря. С привлечением экипированных водолазов проведены поисковые мероприятия на реке с применением спецтехники.В ходе следствия допрошены родственники, друзья, знакомые подростка и жители пяти деревень, расположенных вблизи последнего места нахождения пропавшего. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установить местонахождение несовершеннолетнего не представилось возможным. Расследование уголовного дела продолжается.Приметы юноши: на вид 16-17 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в утепленную куртку горчичного цвета, белую футболку с коротким рукавом, светлые джинсы, темные полукроссовки. Особые приметы: на затылке родимое пятно розового цвета. При себе имел рюкзак черного цвета небольшого размера.Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю просит откликнуться граждан, а также водителей транспортных средств, в том числе оборудованных автомобильными регистраторами, которые располагают любыми данными о возможном месте нахождения без вести пропавшего либо иными сведениями о пропавшем или обстоятельствах его исчезновения.С информацией следует обращаться в следственный отдел по Мотовилихинскому району г. Пермь СУ СК России по Пермскому краю по телефонам: 8(342)-249-54-55, 8(342)-263-43-00 или 102. Конфиденциальность гарантируется.