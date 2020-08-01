Пермский край направит дополнительную помощь обманутым дольщикам

17:33 | 27.08.2020

В двух чтениях принят проект закона о дополнительной поддержке пострадавших участников строительства многоквартирных домов.



Внесены изменения в закон Пермского края «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан – участников строительства многоквартирных домов, застройщик которых не исполнил обязательства по строительству объекта и передаче жилых помещений». В нем вносятся следующие изменения и дополнения. Предоставляется субсидия на оплату целевого взноса в кооператив для завершения строительства проблемного дома, который был исключен из единого реестра проблемных объектов. Ранее такая субсидия предоставлялась только на достройку проблемного жилья, включенного в реестр проблемных объектов.



Увеличивается срок с 6 до 10 месяцев с даты ввода проблемного объекта в эксплуатацию, в течение которого гражданин - участник строительства вправе обратиться с заявлением о предоставлении меры государственной поддержки. Данная норма начнет действовать с 6 августа 2020 года. Уточняется условие о заключении гражданином - участником строительства договора паенакопления с кооперативом.



Устанавливаются особенности предоставления меры государственной поддержки обманутым дольщикам и определяется размер субсидии. Срок действия норм в части установления мер господдержки - до 1 июня 2021 года.



Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил: «В Прикамье усиливается помощь дольщикам. С принятием нового законопроекта компенсация на достройку будет выделяться не только льготникам. На предоставление субсидий для погашения займов по достройке проблемных домов смогут претендовать все без исключения дольщики. В крае еще остается много объектов-недостроев, и принятие нашего закона позволит ускорить решение проблемы обманутых дольщиков в регионе».



По расчетам Контрольно-счетной палаты Пермского края, расчетный объем расходов при принятии законопроекта составит около 114 млн рублей. Данные средства предполагается направить на предоставление субсидий в 2020 году участникам строительства многоквартирного дома по адресу: г. Пермь, ул. Челюскинцев, 23.

© «Вечерние ведомости»