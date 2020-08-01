Пермь: новости дня
17:25 | 27.08.2020
Действие мер социальной поддержки в Пермском крае продлено
До конца 2023 года будут продлены региональные льготы на оплату ЖКУ для семей с низким доходом, на оплату услуг регионального оператора по вывозу ТКО для многодетных, на приобретение социального проездного для пенсионеров, а также на предоставление путевок для работников бюджетных учреждений.
По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, продление действия этих льгот позволит обеспечить социальные гарантия перед жителями края и сохранить все ранее взятые обязательства.
Законопроект также предусматривает продление денежных выплат и денежных компенсаций на оплату жилого помещения и ЖКУ для отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. К таким категориям относятся работники государственных и муниципальных организаций ветеринарной службы, культуры и искусства, кинематографии, социальной защиты населения и здравоохранения.
Аналогичную компенсацию предоставляют пенсионерам, проработавшим не менее 10 лет в указанных выше организациях, при условии, что при выходе на страховую пенсию они пользовались соответствующей льготой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Продлено действие субсидии для отдельных категорий граждан, чья доля расходов на оплату жилья и ЖКУ в совокупном доходе семьи составляет 18%. К таким категориям граждан относятся одинокие родители, неработающие одиноко проживающие пенсионеры по старости, семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров, неработающие пенсионеры, имеющие подземный стаж работы в угольных шахтах края не менее 10 лет, труженики тыла, не имеющие права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям.
Продлевается право на освобождение от оплаты услуги по обращению с ТКО для многодетных семей, чей среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума не более чем на 10%, при обращении за предоставлением льготы не позднее шести месяцев со дня их прекращения.
До конца 2023 года предоставляется льгота пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, на приобретение в период с 1 мая по 31 октября каждого года социального проездного документа независимо от получаемого ими дохода. Проездной действует на городском пассажирском, пригородном автомобильном транспорте, а также позволяет приобретать билеты на проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения со скидкой 50%.
Также продлен срок действия льготы на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края. Мера поддержки действует для граждан, работающих в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, кинематографии, физкультуры и спорта, молодежной политики, государственной ветеринарной службы.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:12 | 27.08.2020
Екатеринбург готовится к озеленению
19:21 | 27.08.2020
Ещё девять тысяч тестов на COVID-19 проведено на Среднем Урале
18:58 | 27.08.2020
За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Прикамья
18:37 | 27.08.2020
Футбольный клуб «Урал» на выезде проведёт матч с «Сочи»
17:41 | 27.08.2020
В Свердловской области откроют театры, кинотеатры и концертные площадки
17:33 | 27.08.2020
Пермский край направит дополнительную помощь обманутым дольщикам
17:25 | 27.08.2020
Действие мер социальной поддержки в Пермском крае продлено
17:21 | 27.08.2020
Валерий Сухих: «Год требует от властей оперативного принятия решений»
17:17 | 27.08.2020
Участники инвестпроектов в Прикамье получат налоговую поддержку
16:58 | 27.08.2020
В Екатеринбурге водитель иномарки сбил четырёх детей
16:50 | 27.08.2020
Дмитрий Махонин наградил волонтеров акции #МыВместе за помощь жителям Прикамья в период самоизоляции
16:41 | 27.08.2020
В Нижнем Тагиле изъяли партию спирта, реализуемого под видом антисептика
16:24 | 27.08.2020
Екатеринбург раньше срока подготовят к отопительному сезону
15:59 | 27.08.2020
В детских лагерях за лето отдохнули почти 24 тысячи юных свердловчан
15:44 | 27.08.2020
На парковке возле цирка в Екатеринбурге задымился автомобиль
15:21 | 27.08.2020
В Екатеринбурге наградили выдающихся педагогов
14:58 | 27.08.2020
На Среднем Урале стартовала массовая вакцинация против гриппа
14:52 | 27.08.2020
Организаторы Пермского марафона напоминают участникам о необходимости получения медсправки
14:33 | 27.08.2020
Готовность Пермского края к отопительному сезону составляет 85%
14:27 | 27.08.2020
В Свердловской области отметят День пенсионера
13:55 | 27.08.2020
На ЕКАД произошло смертельное ДТП
13:28 | 27.08.2020
Одного убили и сожгли, а другого жестоко избили: жители Серова обвиняются в двух преступлениях
13:08 | 27.08.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,8%
13:02 | 27.08.2020
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале продолжает расти
12:47 | 27.08.2020
В РФ за сутки выявили 4 711 новых случаев COVID-19
12:39 | 27.08.2020
В Перми в ночное время ограничат движение транспорта на участке Комсомольского проспекта
12:37 | 27.08.2020
В Пермском крае подтверждено 58 случаев COVID-19
12:37 | 27.08.2020
Число умерших свердловчан с COVID-19 достигло 435
12:34 | 27.08.2020
В Свердловской области выявили ещё 119 случаев коронавируса
12:23 | 27.08.2020
В Перми с 1 сентября будут продлены несколько автобусных маршрутов
12:19 | 27.08.2020
В Прикамье состоится первая Межрегиональная туристическая ярмарка