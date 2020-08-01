Действие мер социальной поддержки в Пермском крае продлено

17:25 | 27.08.2020

В двух чтениях в ходе одного заседания депутаты ЗС утвердили продление действия ряда мер социальной поддержки до 31 декабря 2023 года.



До конца 2023 года будут продлены региональные льготы на оплату ЖКУ для семей с низким доходом, на оплату услуг регионального оператора по вывозу ТКО для многодетных, на приобретение социального проездного для пенсионеров, а также на предоставление путевок для работников бюджетных учреждений.



По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, продление действия этих льгот позволит обеспечить социальные гарантия перед жителями края и сохранить все ранее взятые обязательства.



Законопроект также предусматривает продление денежных выплат и денежных компенсаций на оплату жилого помещения и ЖКУ для отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. К таким категориям относятся работники государственных и муниципальных организаций ветеринарной службы, культуры и искусства, кинематографии, социальной защиты населения и здравоохранения.



Аналогичную компенсацию предоставляют пенсионерам, проработавшим не менее 10 лет в указанных выше организациях, при условии, что при выходе на страховую пенсию они пользовались соответствующей льготой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.



Продлено действие субсидии для отдельных категорий граждан, чья доля расходов на оплату жилья и ЖКУ в совокупном доходе семьи составляет 18%. К таким категориям граждан относятся одинокие родители, неработающие одиноко проживающие пенсионеры по старости, семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров, неработающие пенсионеры, имеющие подземный стаж работы в угольных шахтах края не менее 10 лет, труженики тыла, не имеющие права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям.



Продлевается право на освобождение от оплаты услуги по обращению с ТКО для многодетных семей, чей среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума не более чем на 10%, при обращении за предоставлением льготы не позднее шести месяцев со дня их прекращения.



До конца 2023 года предоставляется льгота пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, на приобретение в период с 1 мая по 31 октября каждого года социального проездного документа независимо от получаемого ими дохода. Проездной действует на городском пассажирском, пригородном автомобильном транспорте, а также позволяет приобретать билеты на проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения со скидкой 50%.



Также продлен срок действия льготы на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края. Мера поддержки действует для граждан, работающих в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, кинематографии, физкультуры и спорта, молодежной политики, государственной ветеринарной службы.

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