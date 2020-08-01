Валерий Сухих: «Год требует от властей оперативного принятия решений»

17:21 | 27.08.2020

Депутаты приняли в двух чтениях в рамках одного заседания проект поправок в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно изменениям финансирование детских пособий будет увеличено на 610 млн рублей.



Наиболее существенное сокращение расходов в 2020 году предлагается по государственной программе «Развитие транспортной системы». С 2020 года переносится 1,6 млрд рублей на 2021 г. (767 млн рублей) и на 2022 г. (800 млн рублей). Данные средства были запланированы на приобретение земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества в границах от станции Пермь-1 до станции Пермь-2 в рамках строительства трамвайных путей на этом участке. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что перенос связан с длительной процедурой внесения изменений в Генеральный план города Перми.



Значимые изменения коснулись и социальной сферы. Принятые поправки увеличивают на 610 млн рублей расходы на ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Часть этих средств в размере 177,5 млн рублей образовались в результате экономии из-за невозможности работы детских лагерей в период ограничительных мер.



По информации правительства Пермского края, дополнительные средства позволят предоставить ежемесячное пособие дополнительно более 35 тысячам прикамских семей. Нехватка средств была обоснована увеличением количества получателей, вместо прогнозируемых 55 тысяч, на льготу в этом году претендуют более 90 тысяч. Накануне, во время заседания комитета по бюджету министр финансов Прикамья Елена Чугарина предположила, что тенденция продолжится, и количество получателей может стать еще больше.



«Увеличение количества нуждающихся в социальной поддержке – безусловно, последствие пандемии коронавируса. Задача краевых властей сейчас принять все необходимые меры, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед гражданами. Поправки в бюджет – лишь одна из таких мер. Этот год требует от краевых властей оперативности в принятии решений», - отметил спикер Законодательного собрания Валерий Сухих.



На 2021 год в рамках государственной программы «Пермский край – территория культуры» согласно поправкам предусмотрены расходы в сумме 33,0 млн. рублей на разработку научно-проектной документации на проведение капитального ремонта и приспособление для современного использования объектов культурного наследия, находящихся в г. Перми (МАУК г. Перми «ПГДК им. А.Г. Солдатова» и «Дом уездного земства» (г. Пермь, ул. Пермская, д. 66).



Дефицит в 2020 году сократится на 1,5 млрд рублей, а высвободившиеся средства будут направлены на предоставление бюджетных кредитов муниципалитетам для балансировки их бюджетов в связи с прогнозируемым снижением доходов. В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 2020 году сократится на 1 565,5 млн рублей, в 2021 году – увеличится на 229,5 млн рублей, не превысив предельные размеры, в 2022 году – не изменится.

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