Участники инвестпроектов в Прикамье получат налоговую поддержку

17:17 | 27.08.2020

Краевые парламентарии приняли во втором чтении два законопроекта о налоговой поддержке предприятий, реализующих инвестиционные проекты.



В проекте закона «О налогообложении участников региональных инвестиционных проектов в Пермском крае» для организаций, включенных в реестр организаций - участников региональных инвестиционных проектов устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пермского края в размере 10%.



Проект закона «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Пермском крае» устанавливает право на применение налогового вычета при исчислении налога на прибыль организаций, которые получают предприятия со статусом крупного, среднего и малого приоритетного инвестиционного проекта Пермского края.



«Речь идет об инвесторах, которые в этих непростых условиях осуществляют деятельность. Мы нашли возможность стимулировать их инвестиционные планы, которые были сделаны ранее и которые необходимо реализовывать, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Предполагается, что инвестиционные проекты с разным статусом смогут получить налоговую поддержку. К примеру, снижение ставки налога на прибыль для инновационных производств позволит простимулировать создание в Прикамье производств, что называется, «с нуля». А инвестиционный налоговый вычет позволит предприятиям направить сэкономленные деньги на дальнейшее развитие. Это прямое стимулирование важных для региональной экономики проектов»,- подчеркнул Валерий Сухих, председатель краевого парламента.

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