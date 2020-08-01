Пермь: новости дня
14:52 | 27.08.2020
Организаторы Пермского марафона напоминают участникам о необходимости получения медсправки
– Наличие медицинской справки – обязательное условие допуска к забегу на любую из дистанций. Предъявление справки является стандартным правилом легкоатлетических стартов и регламентировано положением Пермского марафона, которое опубликовано на официальном сайте permmarathon.ru и с которым каждый участник должен ознакомиться заблаговременно, – отметили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми.
Медицинскую справку необходимо будет предъявить при получении стартового пакета 5 сентября с 09:00 до 20:00, иногородним участникам – 6 сентября с 07:00 до 8:00 в фойе «Театра-Театра» (улица Ленина, 53).
Допуск врача – это справка с печатью выдавшего ее медицинского учреждения, с подписью и личной печатью врача, формулировкой «Допущен(а) на дистанцию (42,195 км/21,098 км/10 км/5 км/3 км/ 1,5 км/200 м)». При этом, если в справке написано, что человек может бежать максимальную из возможных дистанций, то предъявить ее можно и на меньшую дистанцию. Справка действует шесть месяцев с момента выдачи. Если спортсмен планирует принимать участие в других забегах, то он может предоставить организаторам копию справки при наличии оригинала.
Отметим, что справка об отсутствии коронавирусной инфекции не требуется.
Справка о состоянии здоровья с указанием дистанции выдается педиатром или терапевтом по полису обязательного медицинского страхования в поликлиниках по месту прикрепления. Кроме того, ее можно получить в медицинских центрах. При этом надо иметь в виду, что на длинные дистанции врач может назначить дополнительные обследования.
Также справку на любую из дистанций можно получить во врачебно-физкультурном диспансере по улице Екатерининской, 224а, четвертый этаж. Телефон регистратуры: 214-34-59.
В экстренном случае, если справка заранее не была получена, участник сможет получить ее на забег 3, 5 и 10 км в зоне ЭКСПО на городской эспланаде 5 сентября.
© «Вечерние ведомости»
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