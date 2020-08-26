В Пермском крае подтверждено 58 случаев COVID-19

12:37 | 27.08.2020

На 27 августа за сутки, по официальным данным, в регионе выявлено 58 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 7638.



Выписан из больниц 41 человек, всего выздоровели 5355 прикамцев. Трое инфицированных умерли – причиной смерти стал COVID-19.



В России за сутки зафиксировано 4711 случаев коронавируса, всего их стало 975 576.

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