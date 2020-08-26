Три школы олимпийского резерва Пермского края получат поддержку нацпроекта

12:32 | 27.08.2020

В рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, Пермский край в следующем году получит 24 млн руб. Средства направят в 3 школы олимпийского резерва на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.



«Это разовая субсидия. Она выделяется на условиях софинансирования (95% – федеральные деньги, 5% – муниципальные)», – пояснила и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края Марина Зиннер.



Школы олимпийского резерва были выбраны на основании рейтинга в зависимости от количества занимающихся, спортивных результатов и видов спорта, развивающихся в организации. По 8,5 млн руб. в 2021 году получат СШОР Кировского района, СШОР «Закамск» и СШОР «Летающий лыжник». Отметим, в «Летающем лыжнике» оборудование уже установлено.



Ранее врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал важность реализации нацпроектов на территории региона. «Они призваны улучшить жизнь людей в территориях по целому спектру вопросов – от комфортной и безопасной среды для проживания до возможности самореализации и развития талантов. Современная спортивная инфраструктура – важная составляющая этого направления. За ними реальный результат – победы и успехи наших ребят на всероссийских и международных соревнованиях», – отмечал Дмитрий Махонин.



Напомним, национальный проект «Демография» реализуется с 2019 года. За это время Пермский край получил порядка 160 млн руб. На эти средства уложено новое футбольное покрытие и беговые дорожки на стадионе «Гайва», в территориях региона оборудуются малые спортивные площадки для выполнения нормативов ГТО (9 из них в этом году), закуплено специальное оборудование для трех хоккейных школ, а также приобретается инвентарь и экипировка для школ, осуществляющих спортивную подготовку для сборных команд России. Субсидию в этом году получили 5 школ олимпийского резерва.



Отметим, сегодня в Пермском крае реализуются все 12 национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках исполнения нацпроектов в крае ведутся 50 региональных проектов. Объем их финансирования в 2020 году – свыше 16,5 млрд руб.

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