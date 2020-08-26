Пермь: новости дня
12:19 | 27.08.2020
В Прикамье состоится первая Межрегиональная туристическая ярмарка
Дмитрий Махонин отметил, что ярмарка даст импульс развитию туристической отрасли края. «Если ориентироваться на данные Ростуризма, то сейчас туризм «перепрофилируется» на путешествия по России, вырастет спрос на экологические и активные туры, санаторно-курортный отдых, культурно-познавательный и гастрономический туризм. Все эти виды отдыха есть в Пермском крае. Наша задача – предложить жителям края и туристам интересные турпродукты, ведь, уезжая с яркими эмоциями, они захотят вернуться еще раз, а делясь впечатлениями, будут привлекать новых гостей», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
В программе туристической ярмарки предусмотрены деловые мероприятия, гастрофестиваль и мастер-классы.
«Жители и гости Прикамья познакомятся с удивительными местами нашего региона, смогут спланировать и сразу приобрести путешествие со скидкой. Участие в ярмарке уже подтвердили 30 туроператоров из европейской части России, которые планируют представить краевые продукты на федеральном уровне. Кроме того, участниками мероприятия станут представители туристских информационных центров, туристических ассоциаций и туроператоров нескольких соседних регионов. Они представят проекты по межрегиональному взаимодействию и лучшие региональные практики», – отметил Сергей Хорошутин, заместитель руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края.
На ярмарке можно будет познакомиться с новыми туристическими продуктами, сделать фотографию в интерактивной фотозоне, посвященной водному туризму, посетить BBQ street и попробовать блюда, приготовленные на открытом огне. Приятным сюрпризом для гостей станет розыгрыш сертификатов на путешествие по Пермскому краю.
Гости гастрофестиваля посетят соревнования шеф-поваров и барменов края, смогут дегустировать блюда и напитки с использованием ингредиентов местной кухни.
Также пройдут мастер-классы по художественной керамике, резьбе по камню и дереву, плетению поясов и шитью в народных традициях, по художественной обработке бересты, росписи по стеклу и металлу.
В рамках деловой программы для представителей туриндустрии пройдет семинар Геннадия Шаталова «Продвижение региональных туристических брендов» и презентация «Пермский край: территория впечатлений».
Вход на мероприятия свободный, участие в мастер-классах – бесплатное.
Туристическая ярмарка пройдет с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм на всех площадках. При подготовке учитываются рекомендации Роспотребнадзора как для мероприятий, проводимых на открытом пространстве, так и тех, что пройдут в зданиях. Также предусмотрены дезинфекция помещений и термометрический контроль для посетителей. Организаторы проекта будут работать в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках). Кроме того, на площадках форума будут расположены санитайзеры и нанесена разметка для обеспечения безопасной дистанции.
© «Вечерние ведомости»
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