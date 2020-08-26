Благодаря нацпроекту в 17 медучреждений Прикамья поставят современное эндоскопическое оборудование

12:14 | 27.08.2020

Краевые власти объявили аукцион на поставку современного эндоскопического оборудования. Начальная цена контракта составляет 147 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Новые эндоскопы будут установлены в крупных лечебных учреждениях Пермского края – краевой детской клинической больнице, Пермском краевом онкологическом диспансере, городской клинической больнице №4 в г. Перми, городской больнице им. Вагнера в г. Березники, Чайковской центральной городской больнице, а также в детских больницах и поликлиниках городов Пермь и Кунгур, Коми-Пермяцкого округа, Чусовского, Краснокамского, Лысьвенского городских районов, Соликамского муниципального округа.



Всего планируется закупить 63 единицы высокотехнологичного медицинского оборудования, из них: 10 эндоскопических комплексов, в том числе для выполнения операций органов и стенок брюшной полости, органов грудной клетки и труднодоступных внутренних структур полости носа, горла, уха, которые невозможно рассмотреть при обычном осмотре, а так же 27 риноларингофиброскопов для детских больниц и поликлиник края и 26 эндоскопов.



«Это оборудование экспертного уровня, оно позволяет решить множество диагностических и лечебных задач. Современные аппараты такого уровня имеют высокое разрешение экрана, оснащены функциями обработки изображения, функциями оптического и цифрового увеличения, что позволяет выявить малейшие изменения слизистой на ранней стадии за счет сверхчёткого изображения. Современное оборудование облегчает проведение эндоскопических операций, что в итоге сказывается на качестве и безопасности вмешательств», - прокомментировал закупку главный внештатный специалист по эндоскопии министерства здравоохранения Пермского края Дмитрий Трушников.



Победитель должен поставить оборудование в срок до 90 дней с даты заключения договора. Итоги аукциона будут подведены 4 сентября 2020 года.

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